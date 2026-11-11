Campanha de Natal para apadrinhar crianças é lançada em Taguatinga

O TGS Solidário, braço social do Taguatinga Shopping, promove a campanha Laços de Natal com o objetivo de convidar a comunidade a apadrinhar crianças atendidas por instituições sociais. A ação busca aproximar quem deseja contribuir das crianças acolhidas, estabelecendo vínculos por meio da doação de presentes natalinos.
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Como participar do apadrinhamento
Os interessados podem participar até 17 de dezembro. O atendimento ocorre nas lojas parceiras instaladas no Taguatinga Shopping: a Ri Happy, localizada no Piso 2, e a Cia Toy, situada no Piso 3.
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Nesses locais, os clientes encontram listas com informações sobre as crianças contempladas para escolher a quem presentear com um brinquedo. Cada participante recebe um mimo produzido artesanalmente pelos voluntários do projeto, além das orientações com o calendário de entrega dos itens.
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Instituições beneficiadas
A iniciativa atende crianças acolhidas por três entidades sociais:
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Instituto Bom Samaritano (IBS), na Cidade Estrutural;
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Astropec, situada em Taguatinga Norte;
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Instituto Mais Amor ao Próximo, com atuação em Águas Lindas de Goiás.
A coordenadora do TGS Solidário, Suélen Emerick, detalha a proposta: "A campanha Laços de Natal foi pensada com muito carinho, desde o nome até cada detalhe da experiência que queremos proporcionar. Acreditamos que o Natal tem uma capacidade muito bonita de despertar nas pessoas o desejo de cuidar umas das outras. E queríamos traduzir esse sentimento em uma iniciativa que fosse além da doação de um presente. Cada criança apadrinhada representa uma conexão, um gesto de afeto e a oportunidade de fazer alguém se sentir lembrado".
Entregas com o Papai Noel
O Papai Noel oficial do centro de compras entregará os presentes presencialmente nas instituições. Os padrinhos interessados em vivenciar a celebração junto às crianças também podem acompanhar os eventos.
A primeira entrega acontece em 19 de dezembro, às 10h, no Instituto Bom Samaritano, na Cidade Estrutural. Já em 21 de dezembro, no mesmo horário, as entregas para a Astropec e o Instituto Mais Amor ao Próximo ocorrem na sede da Astropec, em Taguatinga Norte.
Outros detalhes sobre a ação solidária constam no endereço eletrônico https://tgssolidario.com.br/acao/lacos-de-natal-campanha-solidaria-de-natal/.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.