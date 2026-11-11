Campanha de Natal para apadrinhar crianças é lançada em Taguatinga

Crianças celebram a chegada do Papai Noel e recebem presentes da campanha Laços de Natal promovida pelo TGS Solidário - (crédito: Divulgação)

O TGS Solidário, braço social do Taguatinga Shopping, promove a campanha Laços de Natal com o objetivo de convidar a comunidade a apadrinhar crianças atendidas por instituições sociais. A ação busca aproximar quem deseja contribuir das crianças acolhidas, estabelecendo vínculos por meio da doação de presentes natalinos.

O Papai Noel leva alegria às crianças durante uma das entregas de presentes da campanha Laços de Natal do TGS SolidárioDivulgação

Como participar do apadrinhamento

Os interessados podem participar até 17 de dezembro. O atendimento ocorre nas lojas parceiras instaladas no Taguatinga Shopping: a Ri Happy, localizada no Piso 2, e a Cia Toy, situada no Piso 3.

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Nesses locais, os clientes encontram listas com informações sobre as crianças contempladas para escolher a quem presentear com um brinquedo. Cada participante recebe um mimo produzido artesanalmente pelos voluntários do projeto, além das orientações com o calendário de entrega dos itens.

Instituições beneficiadas

A iniciativa atende crianças acolhidas por três entidades sociais:

Instituto Bom Samaritano (IBS), na Cidade Estrutural;

Astropec, situada em Taguatinga Norte;

Instituto Mais Amor ao Próximo, com atuação em Águas Lindas de Goiás.

A coordenadora do TGS Solidário, Suélen Emerick, detalha a proposta: "A campanha Laços de Natal foi pensada com muito carinho, desde o nome até cada detalhe da experiência que queremos proporcionar. Acreditamos que o Natal tem uma capacidade muito bonita de despertar nas pessoas o desejo de cuidar umas das outras. E queríamos traduzir esse sentimento em uma iniciativa que fosse além da doação de um presente. Cada criança apadrinhada representa uma conexão, um gesto de afeto e a oportunidade de fazer alguém se sentir lembrado".

Entregas com o Papai Noel

O Papai Noel oficial do centro de compras entregará os presentes presencialmente nas instituições. Os padrinhos interessados em vivenciar a celebração junto às crianças também podem acompanhar os eventos.

A primeira entrega acontece em 19 de dezembro, às 10h, no Instituto Bom Samaritano, na Cidade Estrutural. Já em 21 de dezembro, no mesmo horário, as entregas para a Astropec e o Instituto Mais Amor ao Próximo ocorrem na sede da Astropec, em Taguatinga Norte.

Outros detalhes sobre a ação solidária constam no endereço eletrônico https://tgssolidario.com.br/acao/lacos-de-natal-campanha-solidaria-de-natal/.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.