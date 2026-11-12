"Tudo que envolve violência tem psicologia", avalia especialista

A psicóloga Elisa Walleska Krüger, mestre e doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB), falou sobre o perigo de se referir a quem comete um crime como monstro. Em palestra sobre psicologia jurídica e forense, no Centro Universitário Unieuro, a especialista argumentou que se distanciar dessas pessoas pode impedir a compreensão dos fatores que levam à violência e dificultar estratégias para evitar que ela se repita.

Por esse motivo, ela destacou a importância da atuação de psicólogos no sistema de Justiça, especialmente em casos que envolvem violência. Segundo a presidente do Instituto Personna, compreender os fatores psicológicos relacionados a esses episódios é essencial para dar os encaminhamentos necessários. “Tudo que envolve violência tem psicologia, tem raiva, tem frustração, tem medo, tem ambição, tem máfia, tem corrupção. Tudo isso são fatores psicológicos. Então, a psicologia está presente sempre na violência e não tem como um psicólogo não entender o mínimo de psicologia jurídica forense”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A especialista também defendeu que a formação em Psicologia contemple a disciplina de psicologia jurídica. Outro tema abordado foi o HCR-20, teste canadense utilizado na avaliação do risco de reincidência de comportamentos violentos. De acordo com Krüger, esse é um instrumento fácil e barato, ainda pouco utilizado no Brasil em relação ao resto do mundo.

A avaliação permite identificar fatores de risco e orientar estratégias para reduzir a possibilidade de reincidência, como o encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social para redes de apoio ou a indicação de tratamento psicológico, quando necessário. “Porque o risco de reincidência não mora só na pessoa, ele tem a ver com o ambiente onde a pessoa está”, explicou.

A palestra marcou a apresentação da nova graduação em psicologia do Unieuro, que será oferecida na unidade Asa Sul a partir de fevereiro de 2027.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado