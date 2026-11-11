InícioCidades DF
SOCIEDADE

Distrito Federal adota 16 metas de sustentabilidade da ONU, diz IBGE

Pesquisa do IBGE revela que capital do país fortalece preservação ambiental e conta com planos modernos de contingência contra desastres climáticos

As queimadas naturais intensificadas pela seca desafiam a gestão ambiental do Distrito Federal, que tem o controle de fogo como prioridade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)
As queimadas naturais intensificadas pela seca desafiam a gestão ambiental do Distrito Federal, que tem o controle de fogo como prioridade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal aderiu a 16 dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) investigados pelas pesquisas MUNIC e ESTADIC 2025, divulgadas pelo IBGE. A formalização ocorreu por meio do Decreto nº 44.629, de 2023. A capital federal integra o grupo de seis unidades da Federação que implementaram os compromissos por meio de legislação, comitê e plano de ação da Agenda 2030.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O governo distrital não adotou apenas duas metas: vida na água e igualdade étnico-racial. As secretarias locais coordenam o monitoramento das ações estabelecidas. O levantamento indicou que o DF não realizou reuniões com a sociedade civil nos 12 meses anteriores à pesquisa para avaliar os indicadores municipais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • Liminar obriga DF e Ibram a implementarem políticas climáticas

  • Quatro RAs do DF têm desempenho excelente em sustentabilidade

  • Corpo de Bombeiros do DF dá início à Operação Verde Vivo 2025

Ações e estrutura de gestão ambiental

A administração mantém secretaria exclusiva voltada ao meio ambiente, com titular que possui experiência ou formação no setor. Os órgãos distritais definiram três eixos prioritários de atuação:

  • controle de queimadas;

  • educação ambiental;

  • fiscalização ambiental.

O DF conta com um Conselho de Meio Ambiente paritário, criado em 1989 e composto por 120 conselheiros, além de operar um Fundo de Meio Ambiente com conselho gestor próprio. O território distrital integra o grupo de 15 entes federativos que pagam por serviços ambientais para recuperar ecossistemas, dispondo também de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e monitoramento da emissão de gases de efeito estufa.

Saiba Mais

Enfrentamento de riscos e desastres

Registros da pesquisa revelaram que a seca e as queimadas naturais atingiram o DF com maior intensidade em 2024. No mesmo ano, enchentes graduais causaram danos a edificações e deixaram pessoas desabrigadas ou desalojadas, motivando decreto de emergência. A ausência de estruturas de drenagem e a ocupação desordenada do solo figuram entre as causas dos alagamentos.

Para atenuar eventos críticos, a gestão distrital organizou recursos operacionais articulados com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil:

  • mapeamento de áreas de risco de inundações;

  • sistema de alerta antecipado de desastres;

  • plano de contingência para emergências;

  • diretrizes preventivas incluídas no Plano Diretor.

Na área tributária e urbana, Brasília dispõe de cadastro imobiliário informatizado, georreferenciado e aberto ao público. A cidade concede benefícios como redução de ISSQN e cessão de terrenos para atividades comerciais, industriais e de turismo, sob deliberação do Conselho de Política Urbana e Desenvolvimento Urbano.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/11/2026 11:43 / atualizado em 11/11/2026 11:49
x