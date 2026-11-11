Vídeo: Visitante tenta entrar na Papuda com drogas dentro do doce de leite

Ao todo, foram apreendidos 22 gramas de uma substância que aparenta ser maconha, divididos em pequenos pacotes - (crédito: Divulgação/Seape-DF)

A Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (11/11), dois visitantes que tentaram entrar na Penitenciária I do Distrito Federal com saquinhos de doce de leite com drogas inseridas. Ao todo, foram apreendidos 22 gramas de uma substância que aparenta ser maconha, divididos em pequenos pacotes.

O material foi encontrado na revista das sacolas, feita antes da visita de um homem de 47 anos. Ao passar a sacola pelo scanner da unidade prisional, os policiais localizaram os pequenos pacotes escondidos dentro das bisnagas de doce de leite.

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Na abordagem, o homem disse ter recebido os doces de uma mulher, que também foi levada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). No local, ela negou ter entregado os doces a ele. Porém, os policiais encontraram mensagens, no celular do homem, que indicavam um acordo entre os dois para a entrada das drogas.

Os dois foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes na unidade prisional e estão à disposição da Justiça.

Veja o vídeo da Polícia Penal analisando os materiais:

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado