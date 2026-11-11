Papai Noel dos Correios abre inscrições para a adoção de cartas no DF

Quem quiser fazer o Natal de uma criança mais feliz já pode ajudar. A campanha Papai Noel dos Correios começou em Brasília e vai permitir a adoção de cartinhas até o dia 11 de dezembro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Funciona assim: a pessoa entra no site da campanha, procura a opção para adotar e escolhe a carta que quer atender. Dá para ler o pedido antes de confirmar. Depois é só comprar o presente, caprichar no embrulho, colar a etiqueta com o código da carta e levar o pacote até um dos pontos de coleta. Pessoas físicas e empresas podem participar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As crianças que querem fazer os pedidos têm até o dia 27 de novembro para cadastrar a carta. O pedido precisa ser escrito à mão. Depois, é preciso fotografar a carta com a letra legível, entrar no site, ir na parte de cadastro e preencher os dados solicitados. Antes de ir para adoção, todas as cartas passam por uma triagem.
A ação existe há 37 anos. Começou quando funcionários dos Correios se emocionaram com as cartas que chegavam nas agências, cheias de sonhos. De lá pra cá, virou uma das campanhas de Natal mais conhecidas do país, que além de realizar desejos, incentiva as crianças a escrever.
Veja os pontos de entrega dos presentes:
Águas Claras Shopping – Av. das Araucárias, Águas Claras
Brasília Shopping – SCN Quadra 5, Asa Norte
Central de Brasília – SBN Quadra 1, Asa Norte
Taguatinga Centro – QL 1, Taguatinga
Casa do Papai Noel SE/BSB – SEPS 712/912, Asa Sul
Sudoeste – CCSW 5 Lote 1, Setor Sudoeste
208/408 Sul – EQS 208/408, Asa Sul
Guará I – QE 2 Bloco P, Guará I
W3 Norte 508 – SEPN 508 Bloco D, Asa Norte
Saiba Mais
- Cidades DF Gama ficará sem água nesta quinta (12/11) para manutenção da Caesb
- Cidades DF Homem que furtou apartamento de ex-deputado distrital é preso em Valparaíso
- Cidades DF Zoo de Brasília vai alimentar animais com produtos da agricultura familiar
- Cidades DF Posse presidencial deve ocorrer com segurança, avalia procurador distrital
- Cidades DF TJDFT mantém condenação de motorista por agressão após esbarrão em retrovisor
- Cidades DF Correio ganha Melhor Cobertura de Brasília no Prêmio Engenho