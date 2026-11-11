Papai Noel dos Correios abre inscrições para a adoção de cartas no DF

Quem quiser fazer o Natal de uma criança mais feliz já pode ajudar. A campanha Papai Noel dos Correios começou em Brasília e vai permitir a adoção de cartinhas até o dia 11 de dezembro.

Funciona assim: a pessoa entra no site da campanha, procura a opção para adotar e escolhe a carta que quer atender. Dá para ler o pedido antes de confirmar. Depois é só comprar o presente, caprichar no embrulho, colar a etiqueta com o código da carta e levar o pacote até um dos pontos de coleta. Pessoas físicas e empresas podem participar.

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As crianças que querem fazer os pedidos têm até o dia 27 de novembro para cadastrar a carta. O pedido precisa ser escrito à mão. Depois, é preciso fotografar a carta com a letra legível, entrar no site, ir na parte de cadastro e preencher os dados solicitados. Antes de ir para adoção, todas as cartas passam por uma triagem.

A ação existe há 37 anos. Começou quando funcionários dos Correios se emocionaram com as cartas que chegavam nas agências, cheias de sonhos. De lá pra cá, virou uma das campanhas de Natal mais conhecidas do país, que além de realizar desejos, incentiva as crianças a escrever.

Veja os pontos de entrega dos presentes:

Águas Claras Shopping – Av. das Araucárias, Águas Claras

Brasília Shopping – SCN Quadra 5, Asa Norte

Central de Brasília – SBN Quadra 1, Asa Norte

Taguatinga Centro – QL 1, Taguatinga

Casa do Papai Noel SE/BSB – SEPS 712/912, Asa Sul

Sudoeste – CCSW 5 Lote 1, Setor Sudoeste

208/408 Sul – EQS 208/408, Asa Sul

Guará I – QE 2 Bloco P, Guará I

W3 Norte 508 – SEPN 508 Bloco D, Asa Norte