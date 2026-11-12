Agências do Trabalhador do DF abrem 958 vagas com salários de até R$ 5 mil

Interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana - (crédito: Agência Brasília)

As agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam, nesta quinta-feira (12/11), 958 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, incluindo postos destinados ao primeiro emprego.

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O maior salário do dia é de R$ 5 mil, mais benefícios, para o cargo de técnico de edificações. São cinco vagas disponíveis para atuar em Ceilândia Sul. A função com maior volume de contratações é a de operador de caixa, com 231 postos abertos e remuneração que chega a R$ 1,7 mil, além de benefícios.

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Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou presencialmente, em uma das 16 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não se identifique com as ofertas disponíveis nesta quinta, o currículo permanece ativo no banco de dados para o cruzamento de perfis com futuras demandas das empresas.

Empregadores e empreendedores que buscam divulgar vagas ou utilizar a estrutura física das agências para realizar entrevistas de seleção podem efetuar o cadastro presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.