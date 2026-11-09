CNU 2 publica novo edital de classificação para vagas remanescentes

Giovanna Rodrigues

Documento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e substitui a lista publicada anteriormente - (crédito: Reprodução)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (9/11), um novo edital de classificação de candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) para o preenchimento de vagas remanescentes. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) e substitui a lista publicada anteriormente, que foi anulada pelo governo federal.

A anulação ocorreu em 6 de outubro, após o ministério identificar inconsistências nas informações de três das 544 vagas disponibilizadas pelos órgãos participantes. Como os candidatos do CPNU concorrem simultaneamente a diferentes cargos, a correção desses dados também poderia alterar as convocações para outras funções.

Diante do problema, o MGI decidiu anular todo o edital, consultar novamente os órgãos sobre a disponibilidade de vagas e reprocessar as listas de classificação. Com isso, o resultado divulgado nesta segunda-feira pode apresentar mudanças em relação à publicação anterior.

Na prática, candidatos que haviam sido convocados pelo edital anulado podem não aparecer na nova lista ou podem ser direcionados para outro cargo. Da mesma forma, pessoas que não tinham sido chamadas anteriormente podem passar a constar entre os classificados.

Por isso, o ministério recomenda que todos os participantes consultem o novo documento, mesmo aqueles que já haviam recebido convocação anteriormente. A entidade ressalta também que a classificação válida passa a ser exclusivamente a publicada no novo edital.

As vagas remanescentes são aquelas que continuam desocupadas porque candidatos convocados não tomaram posse ou não entraram em exercício dentro dos prazos legais. Também são consideradas remanescentes as vagas que voltaram a ficar disponíveis após a exoneração, a pedido, de servidores que chegaram a ingressar nos cargos.

As oportunidades estão distribuídas entre os órgãos e entidades participantes do concurso e contemplam cargos de níveis intermediário e superior, com vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de reserva previstas em lei.

Além do novo edital de classificação, o governo publicou o Edital nº 301/2026, com a atualização da classificação dos candidatos que estão sub judice, ou seja, que possuem situações em análise judicial.

Os candidatos classificados devem acompanhar as próximas convocações diretamente nos canais dos órgãos responsáveis pelas vagas. Cada instituição terá procedimentos e prazos próprios para dar continuidade ao processo de nomeação.

Para os cargos que exigem as fases 5 e 6 ou uma segunda etapa, o resultado definitivo ainda dependerá da conclusão dessas etapas, conforme as regras previstas no Edital Enap nº 84/2026.