Vídeo: PCDF prende suspeitos pelo assassinato de homem em Ceilândia

Homem foi agredido por duas pessoas na madrugada desta terça-feira (10/11) em Ceilândia - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante dois homens, de 33 e 26 anos, por homicídio na QNN 3, em Ceilândia. O crime aconteceu por volta de 2h50 da madrugada desta terça-feira (10/11) e envolveu pessoas em situação de rua.

A vítima, um homem ainda não identificado, foi agredida a pauladas e golpes de faca. Ele foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu. Os dois homens presos confessaram a participação nas agressões.

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Veja vídeo do momento da agressão:

Durante interrogatório, a dupla afirmou que consumia crack quando uma mulher conhecida deles os procurou e disse que o homem estaria nu e se masturbando na frente dela. Ainda segundo os presos, eles localizaram a vítima e a agrediram, alegando que buscavam defender a mulher. O homem de 33 anos envolvido no caso tem passagens anteriores pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A PCDF identificou a mulher envolvida no caso, mas ela ainda não foi ouvida pela corporação. Agora, os policiais buscam verificar a versão apresentada pelos presos e identificar a vítima.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado