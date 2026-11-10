QualificaDF reabre inscrições para 10 mil vagas em cursos gratuitos

O QualificaDF amplia as oportunidades de formação e a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho - (crédito: Divulgação)

Átila Lustosa*

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) reabriu as inscrições para 10 mil vagas do programa QualificaDF. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, até domingo (15), pelo portal oficial da secretaria.

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A pré-matrícula é feita automaticamente pelo sistema, por ordem cronológica de inscrição, e gera um comprovante em PDF ao final. Quem tiver dificuldades para preencher o formulário on-line pode procurar atendimento presencial entre esta terça (10) e domingo, das 8h às 17h, em uma Agência do Trabalhador.

Podem participar pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras em situação regular, que morem no Distrito Federal. Em regra, é preciso ter pelo menos 18 anos e atender à escolaridade mínima exigida para o curso escolhido, que varia de ensino fundamental incompleto ao ensino médio completo. O programa reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência.

As 10 mil vagas serão divididas entre áreas com mais procura no mercado como tecnologia, comércio, serviços e construção civil.

Os candidatos convocados deverão confirmar a matrícula presencialmente entre os dias 16 e 25 deste mês, das 8h às 21h, em uma Agência do Trabalhador ou no local onde será realizado o curso. Para isso, é preciso levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência no DF e comprovante de escolaridade mínima exigida.

A previsão é de que as atividades formativas comecem a partir de 7 de dezembro. Eventuais alterações no cronograma serão divulgadas no portal oficial da Sedet-DF.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado