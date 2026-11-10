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QualificaDF reabre inscrições para 10 mil vagas em cursos gratuitos

As inscrições vão até domingo (15). As vagas serão divididas entre áreas com mais procura no mercado, como tecnologia, comércio, serviços e construção civil

O QualificaDF amplia as oportunidades de formação e a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho - (crédito: Divulgação)
O QualificaDF amplia as oportunidades de formação e a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho - (crédito: Divulgação)

Átila Lustosa*

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A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) reabriu as inscrições para 10 mil vagas do programa QualificaDF. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, até domingo (15), pelo portal oficial da secretaria.

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A pré-matrícula é feita automaticamente pelo sistema, por ordem cronológica de inscrição, e gera um comprovante em PDF ao final. Quem tiver dificuldades para preencher o formulário on-line pode procurar atendimento presencial entre esta terça (10) e domingo, das 8h às 17h, em uma Agência do Trabalhador.

Podem participar pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras em situação regular, que morem no Distrito Federal. Em regra, é preciso ter pelo menos 18 anos e atender à escolaridade mínima exigida para o curso escolhido, que varia de ensino fundamental incompleto ao ensino médio completo. O programa reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência.

As 10 mil vagas serão divididas entre áreas com mais procura no mercado como tecnologia, comércio, serviços e construção civil.

Os candidatos convocados deverão confirmar a matrícula presencialmente entre os dias 16 e 25 deste mês, das 8h às 21h, em uma Agência do Trabalhador ou no local onde será realizado o curso. Para isso, é preciso levar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência no DF e comprovante de escolaridade mínima exigida.

A previsão é de que as atividades formativas comecem a partir de 7 de dezembro. Eventuais alterações no cronograma serão divulgadas no portal oficial da Sedet-DF.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/11/2026 16:27
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