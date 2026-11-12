Empresária é vítima de tentativa de estupro no Sudoeste

O homem foi preso pela PMDF e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma empresária foi vítima de tentativa de estupro no Sudoeste, por volta das 7h30, desta quinta-feira (12/11). Segundo testemunhas, um homem com uma mochila nas costas rondou as lojas da quadra comercial e, ao encontrar a porta do estabelecimento dela aberta, entrou. Umas das testemunhas, que esperava dar a hora de começar o expediente, achou a movimentação estranha e foi até comércio da empresária.

Ao entrar na loja, ouviu gritos abafados e viu o crimoso sobre a mulher, tentando enforca-la. "Gritei: 'socorro, socorro, estão matando a mulher, socorro!'. Vim pra rua e comecei a gritar. Dois rapazes apareceram, entraram na loja e tiraram o cara pra fora", relatou a trabalhadora assustada.

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As testemunhas relataram ao Correio que o autor da tentativa de estupro teria dito que "queria transar com a vítima". Os trabalhadores contiveram o criminoso até a chegada da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia Civil (Área Central).

A vítima também foi levada à delegacia para prestar depoimento. Ela também passará por exame de corpo de delito.