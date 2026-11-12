Colisão entre carros causa capotamento e interdita duas faixas no Eixão

Carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul, na altura do Banco Central, na manhã desta quinta-feira (12/11). O veículo, que caiu de lado, interditou duas faixas da via no sentido da Rodoviária do Plano Piloto. Uma mulher foi transportada para o hospital após ser avaliada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Para quem passa pela região, é importante ficar atento, uma vez que o trânsito está mais lento. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

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