Colisão entre carros causa capotamento e interdita duas faixas no Eixão

Um carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul, na altura do Banco Central, na manhã desta quinta-feira (12/11). O veículo, que caiu de lado, interditou duas faixas da via no sentido da Rodoviária do Plano Piloto. Uma mulher foi transportada para o hospital após ser avaliada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).
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Para quem passa pela região, é importante ficar atento, uma vez que o trânsito está mais lento. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).
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Por Manuela Sá**
postado em 12/11/2026 12:08