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Trânsito

Colisão entre carros causa capotamento e interdita duas faixas no Eixão

Após a batida na manhã desta quinta (12/11), um dos carros capotou. Uma mulher foi transportada para o hospital

Carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou após colidir com outro no Eixão Sul, na altura do Banco Central, na manhã desta quinta-feira (12/11). O veículo, que caiu de lado, interditou duas faixas da via no sentido da Rodoviária do Plano Piloto. Uma mulher foi transportada para o hospital após ser avaliada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). 

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Para quem passa pela região, é importante ficar atento, uma vez que o trânsito está mais lento. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estrada de Rodagem (DER). 

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 12/11/2026 12:08
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