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DER abre licitação para construir passarela na BR-020

A obra tem valor estimado de R$ 4,8 milhões e prazo para execução de 210 dias

DER-DF abriu licitação para nova passarela no km 19,5 da BR-020 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
DER-DF abriu licitação para nova passarela no km 19,5 da BR-020 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) abriu licitação para contratar empresa responsável por construir passarela no km 19,5 da BR-020. O ponto fica entre a DF-230 e a DF-128. O valor estimado para a construção é de R$ 4,8 milhões. A informação foi divulgada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (12/11). 

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O prazo para execução da obra é de 210 dias consecutivos. A estrutura vai seguir o padrão arquitetônico das passarelas do Corredor Eixo BRT Norte. O começo da disputa de preços está marcado para as 10h do dia 7 de dezembro e deve seguir por 10 dias consecutivos. 

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Para a seleção da empresa, será usado o critério de maior desconto. Interessados em participar da disputa podem encontrar mais detalhes no edital disponível no site www.der.df.gov.br

*Estagiária sob supervisão de  Nahima Maciel

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 12/11/2026 12:16 / atualizado em 12/11/2026 12:16
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