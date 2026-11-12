DER abre licitação para construir passarela na BR-020

DER-DF abriu licitação para nova passarela no km 19,5 da BR-020 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) abriu licitação para contratar empresa responsável por construir passarela no km 19,5 da BR-020. O ponto fica entre a DF-230 e a DF-128. O valor estimado para a construção é de R$ 4,8 milhões. A informação foi divulgada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (12/11).

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O prazo para execução da obra é de 210 dias consecutivos. A estrutura vai seguir o padrão arquitetônico das passarelas do Corredor Eixo BRT Norte. O começo da disputa de preços está marcado para as 10h do dia 7 de dezembro e deve seguir por 10 dias consecutivos.

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Para a seleção da empresa, será usado o critério de maior desconto. Interessados em participar da disputa podem encontrar mais detalhes no edital disponível no site www.der.df.gov.br.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel