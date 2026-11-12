Brasília tem deflação puxada pela queda nas passagens aéreas e na gasolina

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de Brasília registrou taxa de -0,01% em outubro. Divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira (12/11), o resultado indica leve recuo nos preços na capital federal após alta observada no mês anterior. No cenário nacional, o índice teve avanço de 0,14%.
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Com esse número, o IPCA de Brasília acumula taxa de 3,96% no ano de 2026. No período de 12 meses, a variação acumulada alcança 4,83%. Em setembro de 2026, a apuração mensal havia ficado em 0,89%, enquanto em outubro de 2025 o índice marcou 0,06%.
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Variação em transportes e artigos de residência
Três dos nove grupos pesquisados registraram queda em outubro na capital. O setor de transportes causou o principal impacto negativo no índice geral, com retração de 1,32% e peso de -0,30 ponto percentual. O movimento decorre da desvalorização da passagem aérea (-14,69%), da gasolina (-1,39%) e do automóvel usado (-1,43%).
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Ainda em transportes, outros componentes tiveram alta: seguro voluntário de veículo (1,61%), conserto de automóvel (1,26%) e automóvel novo (0,48%).
O grupo de artigos de residência recuou 0,63%, influenciado pelas reduções nos seguintes itens:
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computador pessoal: -2,50%
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televisor: -2,24%
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refrigerador: -1,61%
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móvel para sala: -1,40%
Alimentação e comunicação
O grupo alimentação e bebidas acelerou na média de preços, passando de 1,28% em setembro para 1,49% em outubro. As principais pressões de alta partiram dos seguintes produtos:
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tomate: 35,31%
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cebola: 14,41%
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arroz: 3,72%
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queijo: 2,12%
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refeição: 0,41%
Em contrapartida, houve queda nos valores do leite longa vida (-1,96%), da carne de porco (-1,46%) e do pão francês (-0,51%).
O grupo comunicação registrou avanço de 0,56% no período. Os aumentos ocorreram nos subitens acesso à internet (4,84%), aparelho telefônico (1,10%) e plano de telefonia móvel (0,80%).
Metodologia da pesquisa
O IBGE calcula o IPCA desde 1980 e analisa os custos de famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte. A pesquisa abrange dez regiões metropolitanas, além de Brasília e dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.
Para a composição do índice de outubro, o instituto comparou os preços levantados de 30 de setembro de 2026 a 30 de outubro de 2026 com os valores vigentes de 1º de setembro de 2026 a 29 de setembro de 2026.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.