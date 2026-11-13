"Estamos no início da era pós-antibiótica", alerta infectologista

As superbactérias, resistentes a antibióticos, são um dos principais temas do Congresso Centro/Sul de Infectologia, que ocorre em Brasília até este sábado (14/11). Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Carmen Souza no CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, Alessandro Pasqualotto, diretor científicio da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), fala sobre os medicamentos, a importância da vacinação e o crescimento de casos de doenças como covid e sarampo.

As superbactérias têm movimentado a Organização Mundial de Saúde (OMS). Como o senhor vê essa situação?

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Observem que os antibióticos começaram a ser produzidos em larga escala na medicina na Segunda Guerra Mundial. Os soldados tinham feridas de pele. A penicilina veio, tratava o estafilococos, bactéria da infecção de pele. Anos depois, ele ficou resistente à penicilina, então, fizeram uma nova. Pouco depois, ficou resistente novamente. As bactérias são seres vivos, nós as expomos a um antibiótico e elas ficam resistentes. Hoje, no hospital, quem pega infecções? Aqueles que estão invadidos, têm um catéter, sonda, dreno e estão tomando antibiótico. De alguma maneira, essas bactérias chegam na pele do paciente, porque alguém encostou nele. E aí, quando tiver uma infecção, vem uma superbactéria, resistente a quase tudo, e temos um problema, porque hoje quase não temos antibióticos para usar. Estamos vivendo o início da era pós-antibiótica.

Vai chegar um momento em que não haverá antibióticos para tratar infecções?

Muito em breve. Já estamos vivendo o início desse momento. Como não têm novas drogas, temos que começar a usar drogas dos anos 1960 ou 1950 que funcionam ainda, não são muito tóxicas. Algumas novas surgiram, mas são caras, e o Brasil não as incorporou ou a Anvisa não aprovou ou o laboratório não pediu aprovação na Anvisa. Fato é que não entra droga nova no Brasil. O que digo para os alunos é que vocês vão morrer, se não atropelados ou de bala perdida, será de infecção, infarto ou AVC. Nós vamos morrer de infecção em algum momento e, quando chegar esse momento, não haverá remédio para usar.

É exagero dizer que há uma próxima crise sanitária global por superbactérias?

A resistência aos antimicrobianos é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo hoje. O que se faz? Vamos usar menos antibiótico. Como usamos menos antibióticos? Hoje, a pessoa tem uma gripe, toma antibiótico; chega no hospital muito mal e não sabe a causa, ganha um antibiótico de amplo espectro. Não tem teste bom para achar a causa, mantém o antibótico de amplo espectro. Usamos antisséptico em tudo, de pasta de dente a sabonete, então, estamos matando as bactérias 'boazinhas' cada vez mais e selecionado as resistentes.

Globalmente, recuamos em relação à proteção ao sarampo e, em São Paulo, são mais de 40 casos. Quais são os riscos dessa doença?

Eu acho que é uma doença que devemos temer, mas não vejo um alerta maior no sentido de perigo de disseminação na população. Acho que é um sinal amarelo. É um número expressivo, não são 41 mil casos, são 41, mas é o suficiente para autoridades sanitárias dizerem que está na hora de rever a atual política vacinal. Talvez tenhamos que ser, e sinto falta disso no Brasil, mais agressivos na comunicação com a população, para dizer que ela tem que se vacinar. Se não, parece que, passada a epidemia, não é necessário mais se vacinar.

Há uma tendência de crescimentos em casos de covid. Qual é o motivo?

O esperado é que haja uma flutuação ao longo dos anos no número de casos de covid, o que é movido por fatores como vacinação. Hoje, não vacinamos todo mundo, só quem é de maior risco. E o surgimento de novas variantes, é natural, com um vírus respiratório, que ele mude. Então, a cada ano, surgirão novas variantes. Não necessariamente mais agressivas ou transmissíveis, mas que justificam a oscilação do número de casos.

O surgimento de novas variantes e aumento de casos seriam uma justificativa para dizer que a vacina não funciona ou precisa ser atualizada?

Se as vacinas não funcionassem, não migraríamos de um cenário de centenas de milhares de casos de covid para ter tão poucos casos de morte hoje em dia. Efetivamente, as vacinas funcionam, mas elas precisam ser atualizadas de tempos em tempos. Os grupos, em geral, que estão tendo complicações e sendo internados são pessoas que têm mais fatores de risco. Essas, sim, precisam se vacinar de modo mais periódico.

Assista à entrevista

*Estagiária sob a supervisão de Malcia Afonso