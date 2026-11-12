Morre Paulo de Tarso Braz Lucas, subprocurador-geral da República aposentado

Paulo de Tarso Braz Lucas atuou na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e compôs o Conselho Superior do Ministério Público Federal - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) comunicou, com profundo pesar, a morte do subprocurador-geral da República aposentado Paulo de Tarso Braz Lucas, ocorrida na quarta-feira (11/11). O órgão de classe manifestou solidariedade aos familiares e amigos diante do momento de consternação.

Trajetória no Ministério Público Federal

Membro da instituição por mais de três décadas, deixa um legado de dedicação. O ingresso no Ministério Público Federal ocorreu em 1982, dando início a uma extensa atuação nas atividades ministeriais.

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Paulo de Tarso Braz Lucas atuou na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e compôs o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), colegiado que integrou por vários mandatos. O encerramento de sua carreira na instituição ocorreu com a aposentadoria no ano de 2016.

Velório e sepultamento em Brasília

As cerimônias de despedida foram programadas para esta sexta-feira (13/11), no Cemitério Campo da Esperança, situado em Brasília, no Distrito Federal. A programação divulgada contempla os seguintes horários:

velório: das 13h30 às 15h30, na Capela 6;

sepultamento: marcado para as 16h.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.