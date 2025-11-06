Lula sobre Paulo Frateschi: "Ajudou o Brasil a reconquistar a sua democracia"

Bons amigos: Frateschi entre o ex-presidente uruguaio Mujica, já falecido, e Lula - (crédito: Reprodução / Facebook)

Em Belém para a Cúpula de Líderes, que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte do ex-deputado estadual de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Frateschi. “A morte de meu querido amigo Paulo, nesta quinta-feira, me deixa com o coração partido”, escreveu o petista em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Paulo Frateschi sempre uniu sua simpatia e sua capacidade agregadora a uma grande coragem. Desafiou com bravura o autoritarismo. Foi perseguido pela ditadura militar. Mas venceu. Ajudou o Brasil a reconquistar a sua democracia. E atuou na fundação e consolidação do Partido dos Trabalhadores, do qual foi um grande dirigente”, destacou Lula.

A morte de meu querido amigo Paulo Frateschi, nesta quinta-feira, me deixa com o coração partido. Perco um grande e leal companheiro, com quem compartilhei décadas de lutas por um Brasil mais justo.



Paulo Frateschi sempre uniu sua simpatia e sua capacidade agregadora a uma… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2025

O chefe do Executivo disse que Frateschi “fará muita falta”, mas que “sua lembrança e seus exemplos de dedicação e compromisso com a construção de um país melhor para todos” irão iluminar os corações e mentes de quem teve “o privilégio de andar lado a lado com ele”.

A história de Lula com o ex-deputado estadual e ex-presidente estadual do PT é antiga. Amigo pessoal, o chefe do Executivo esteve presente em momentos trágicos da vida do correligionário. Em 2003, o filho de 16 anos de Frateschi, Júlio, faleceu em um acidente de carro na rodovia Rio-Santos, entre Paraty e Angra dos Reis. O líder do Planalto marcou presença no enterro, ao lado de demais ministros e lideranças do partido.

O caso

Na manhã desta quinta-feira (6/11), Paulo Frateschi foi assassinado aos 75 anos, com facadas desferidas pelo filho Francisco Frateschi, de 42 anos, na sua casa, na Zona Oeste de São Paulo, sofrendo ferimentos nos braços e cabeça.

Segundo informações da Polícia Militar paulista, o homem, que estava na capital para tratamentos psiquiátricos, teria tido um surto psicótico. Além de Paulo, sua esposa Yolanda Vianna, de 64 anos, também foi ferida ao tentar apartar a briga, mas passa bem.

