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Reparação

UnB realiza ato público em memória do advogado Paulo de Tarso

Paulo de Tarso era estudante de direito da UnB e militante da Ação Libertadora Nacional (ALN) quando foi preso por agentes do Centro de Inteligência do Exército (CIE), em Petrópolis, no dia 12 de julho de 1971

Ação ocorre na Faculdade de Direito (FD) da UnB - (crédito: Divulgação/UnB)
Ação ocorre na Faculdade de Direito (FD) da UnB - (crédito: Divulgação/UnB)

Por Luiz Francisco*

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A Universidade de Brasília (UnB), juntamente com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), organiza um ato público de pedido de desculpas à população brasileira em reconhecimento às violações de direitos humanos perpetradas contra o advogado Paulo de Tarso Celestino, perseguido pelo regime militar. A ação está agendada para esta quinta-feira (2/6), às 16h, no auditório Esperança Garcia da Faculdade de Direito (FD).

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Paulo de Tarso era estudante de direito da UnB, militante da Ação Libertadora Nacional (ALN) e fez pós-graduação na Universidade de Sorbonne, na França. O advogado tinha 27 anos quando foi preso por agentes do Centro de Inteligência do Exército (CIE), em Petrópolis (RJ), no dia 12 de julho de 1971.

Quase 45 anos após o desaparecimento do advogado, Paulo de Tarso foi considerado morto pela Lei 9.140, de 1995, que reconhece a morte de pessoas detidas por agentes públicos durante a ditadura. O museu Memorial da Resistência traz declarações sobre torturas e execução do ex-aluno.

O Ministério dos Direitos Humanos afirma que o ato visa à reparação de Paulo de Tarso Celestino e da família lesada pela repressão. "A ação poderá ter acesso à história vivida pelo advogado e outras vítimas da ditadura militar", afirma a pasta, em nota.

Segundo a instituição, a escolha da UnB para a realização do ato valoriza a trajetória acadêmica e política do advogado e ressalta a relevância do debate público sobre memória e verdade no Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/06/2026 15:52
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