DER-DF anuncia reforma em passagens subterrâneas do Eixão

A medida vem na esteira da decisão judicial que prevê mudanças na circulação do Eixão - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

As passagens subterrâneas do Eixão passarão por reformas. A informação foi dada pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fauzi Nacfur, em entrevista ao Correio. O dirigente afirmou que o DER-DF desenvolveu um projeto de reforma das estruturas, com propostas para tornar os espaços mais acessíveis e melhorar a visibilidade. A iniciativa, segundo ele, foi solicitada pela governadora Celina Leão (PP), que pretende executar as intervenções ao longo da gestão.

A medida vem na esteira da decisão judicial que prevê mudanças na circulação do Eixão, como a redução da velocidade máxima de 80 km/h para 60 km/h e a instalação de semáforos para travessia de pedestres. Em conversa com as jornalistas Mila Ferreira e Ana Maria Campos, Nacfur ressaltou que as intervenções solicitadas pela Justiça podem comprometer a fluidez do trânsito e provocar congestionamentos na região central de Brasília.

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Ao abordar a insegurança enfrentada por pedestres nas passagens subterrâneas, especialmente por pessoas que utilizam o transporte público, o presidente do DER-DF afirmou que o governo tem adotado medidas para melhorar as condições desses espaços. Ele contestou, porém, a avaliação de que a maioria dos pedestres evita as passagens. “A grande maioria das pessoas passa pelas passagens subterrâneas”, sustentou.

Entre as ações citadas por Nacfur estão a limpeza diária realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a instalação de luminárias antivandalismo e antirroubo pela Companhia Energética de Brasília (CEB), a implantação de câmeras de monitoramento pela Secretaria de Segurança Pública e reformas executadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Apesar de defender as melhorias realizadas, o dirigente reconheceu que ainda existem problemas estruturais, principalmente relacionados à acessibilidade. Segundo ele, 14 das 21 passagens subterrâneas do Eixão precisam de intervenções para facilitar a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As outras sete, construídas durante a implantação do metrô, têm um formato diferente e contam com condições de acessibilidade.

O presidente afirmou que o departamento ainda não havia sido notificado oficialmente da decisão judicial, mas ressaltou que o governo cumprirá determinações da Justiça. Ele defendeu, contudo, que o DER-DF apresente os estudos técnicos que embasam sua posição contrária às mudanças. “A decisão judicial, tanto para o departamento quanto para o governo, nós cumprimos, acima de tudo, mas não podemos abrir mão de nossas contraposições quando temos elementos e estudos técnicos”, concluiu.

Velocidade no Eixão

Nacfur contestou a decisão judicial que prevê mudanças na circulação do Eixão, como a redução da velocidade máxima de 80 km/h para 60 km/h e a instalação de semáforos para travessia de pedestres. “Quando você coloca semáforo, que é a proposta, a cada 500 metros no Eixão, para a travessia do pedestre, você vai travar a cidade”, destacou. Nacfur defende a manutenção do limite atual de velocidade e argumenta que o Eixão foi projetado como uma via expressa, com características específicas de engenharia rodoviária e de trânsito.

Para o dirigente, a velocidade de 80 km/h atende à necessidade de garantir o deslocamento diário de motoristas entre diferentes regiões do Distrito Federal. Ele ressalta, porém, que a fluidez não deve ser o único aspecto considerado na gestão do trânsito. “Como técnicos, não podemos pensar somente na fluidez do trânsito. Associado (a isso) temos a segurança viária”, declarou.

A instalação de semáforos com acionamento por botão também preocupa o dirigente. Ele avalia que a medida poderia interromper o fluxo de veículos repetidamente, sobretudo nos horários de maior movimento. Como exemplo, citou a possibilidade de um pedestre acionar o equipamento no início da manhã e interromper a circulação de milhares de veículos para realizar a travessia. “O Eixão é muito largo, ele vai gastar três minutos para atravessar aquilo. Passou, o trânsito começa de novo; 6h10, o segundo pedestre vem”, exemplificou.

Nacfur também demonstrou preocupação com uma possível falsa sensação de segurança para quem atravessar a pista. Segundo ele, a instalação de semáforos não eliminaria os riscos de atropelamento. “Os estudos, inclusive da Organização Mundial da Saúde (OMS), mostram atropelamentos que matam a 80 km/h, matam a 60 km/h. Não tem dúvida”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra:



