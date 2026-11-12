"Redução da velocidade não vai diminuir atropelamentos", diz presidente do DER

O diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), Fauzi Nacfur Junior, afirmou que, apesar de cumprir a decisão judicial que determina a redução da velocidade no Eixão, vai recorrer da medida com a apresentação de argumentos técnicos sobre as características da rodovia. “A decisão judicial, o GDF cumpre, o DER vai cumprir. Mas, obviamente vamos contrapor tecnicamente o que a gente entende que pode ser mudado nesse bate-papo com a Justiça”, disse.

Na avaliação do presidente do órgão, a redução da velocidade não vai aumentar a segurança dos pedestres que atravessam a via. “Não é a redução que vai melhorar ou diminuir atropelamentos. Pelo contrário, vai dar uma falsa sensação de segurança para o pedestre de que foi reduzida a velocidade na via para que ele possa atravessar. Isso não pode. E aí, sim, pode aumentar o número de fatalidades no Eixão, que, este ano, tivemos duas até agora”, ressaltou.

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Segundo Fauzi Nacfur, as passagens subterrâneas destinadas à travessia de pedestres no Eixão têm recebido cuidados do Governo do Distrito Federal ao longo dos últimos anos. “O pedestre tem que atravessar na passagem subterrânea, passagem essa que tem sido muito bem tratada pelo governo ao longo dos últimos meses e anos, com iluminação nova, com limpeza, com segurança por meio de câmeras de monitoramento, com reformas feitas em várias delas”, destacou.

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O presidente avaliou que as condições técnicas da via corroboram para que sua velocidade permaneça em 80km/h. “Essa via foi concebida há 66 anos para ser uma via de ligação Norte-Sul e trazer pessoas de forma rápida, ou seja, uma via expressa da periferia para o centro da capital e vice-versa, e assim foi feito. Ela tem características de engenharia que favorecem essa velocidade, tais como número de faixas, vias alternativas e passagens subterrâneas para pedestres”, afirmou.

Decisão

A decisão de reduzir a velocidade do Eixo Rodoviário (DF-002), o Eixão, de 80 km/h para 60 km/h foi proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Agrário do DF, na quarta-feira (11/11). A medida torna obrigatória a instalação de semáforos com dispositivo de acionamento por pedestres ao longo da via. Pela decisão, a mudança entra em vigor em até 60 dias e prevê outras ações ao longo da rodovia.

Ao fundamentar a decisão, o juiz Carlos Maroja, responsável pelo caso, ressaltou a alta periculosidade da pista e o estado inóspito e inseguro das passarelas subterrâneas.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o GDF vai recorrer da decisão. “Vamos recorrer porque temos estudos técnicos que comprovam a necessidade de mantermos a atual velocidade”, declarou Celina.

