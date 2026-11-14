Forte chuva invade Hospital Regional da Ceilândia neste sábado (14)

As fortes chuvas que atingiram a região de Ceilândia na tarde deste sábado (14/11), causaram estragos no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Em um vídeo cedido ao Correio é possível ver a água caindo pelo teto dentro do hospital, com o chão alagado. Veja o momento:

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Após o temporal, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou a mobilização de órgãos de segurança e equipes do governo após as fortes chuvas que atingiram Ceilândia neste sábado (14/11). “Determinei que a Defesa Civil, a Administração Regional, a Secretaria de Governo e o Corpo de Bombeiros atuem imediatamente nessa região para mitigar os danos causados pelo temporal anormal que atingiu a cidade”, declarou.



Segundo a governadora, além do HRC, o temporal provocou danos em outros equipamentos públicos da região. “Foram atingidos, para vocês terem noção, o Hospital da Cidade, a Biblioteca, a Estação da Guariroba e a Estação Rodoviária do P Sul, mas todas as nossas equipes já estão lá atuando”, afirmou.

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Ao Correio, a Secretaria de Saúde informou que uma calha não aguentou a forte chuva por conta de uma obstrução e, por isso, houve a invasão da água no hospital. Segundo a pasta, a equipe de manutenção detectou o problema, finalizou o serviço e o local já foi higienizado. "Não houve nenhum dano com os pacientes ou profissionais do hospital", informou.

O Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas do DF, gerido pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), registrou 22,5 milímetros de chuva ao longo do dia na região, o terceiro maior volume entre as regiões administrativas.