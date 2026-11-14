Chuva forte alaga vias e submerge carro em Ceilândia

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal neste sábado (14/11) provocaram alagamentos e transtornos em Ceilândia. Uma das três estações pluviométricas da região, integrantes do Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas do DF, gerido pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), registrou 10,4 milímetros de chuva ao longo do dia. Apesar das ocorrências, não houve registro de feridos até o momento.

Na QNN 6, na via de acesso à estação Guariroba do metrô, um carro ficou submerso após a via alagar e o nível da água subir. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver apenas o para-brisa de um dos veículos acima do nível da água. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e informou que o nível da água desceu rapidamente fazendo com que o veículo saísse do local com tranquilidade. Ninguém ficou ferido.

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A Avenida P3, no Setor P. Sul, foi completamente tomada pela água. Em um vídeo cedido ao Correio, é possível ver a força da água na via. A enxurrada chegou a invadir o estacionamento de uma igreja da região. Veja:

Na Avenida Elmo Serejo assustou e causou transtornos a quem passava pelo local. Motoristas tiveram que parar e congestionar as ruas na tentativa de fugir do alagamento.

O terminal de ônibus Setor do P. Sul, ficou completamente alagado e quem aguardava pelo transporte público teve que se encolher na parada para fugir da enxurrada.

