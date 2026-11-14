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CHUVAS

Celina Leão mobiliza equipes do GDF após estragos de chuva em Ceilândia

Temporal deste sábado (14/11) atingiu equipamentos públicos, como o Hospital Regional de Ceilândia, e estações de metrô e ônibus. Governadora acompanha trabalhos de recuperação: "Estamos agindo de forma muito forte para mitigar os efeitos negativos"

Celina Leão mobiliza equipes do GDF após fortes chuvas em Ceilândia - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Celina Leão mobiliza equipes do GDF após fortes chuvas em Ceilândia - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), determinou a mobilização de órgãos de segurança e equipes do governo após as fortes chuvas que atingiram Ceilândia neste sábado (14/11). “Determinei que a Defesa Civil, a Administração Regional, a Secretaria de Governo e o Corpo de Bombeiros atuem imediatamente nessa região para mitigar os danos causados pelo temporal anormal que atingiu a cidade”, declarou.

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Segundo a governadora, o temporal provocou danos em equipamentos públicos da região. “Foram atingidos, para vocês terem noção, o Hospital da Cidade, a Biblioteca, a Estação da Guariroba e a Estação Rodoviária do P Sul, mas todas as nossas equipes já estão lá atuando”, afirmou.

Celina atribuiu as fortes chuvas ao fenômeno El Niño e garantiu que atua na recuperação da cidade. “Estamos agindo de forma muito forte para mitigar os efeitos negativos na vida de todos os ceilandenses e de quem vive no DF em geral. Estou coordenando todo esse trabalho e vamos acompanhar de perto até o final”, destacou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 14/11/2026 19:54 / atualizado em 14/11/2026 20:06
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