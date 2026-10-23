Celina anuncia reformas em centros obstétricos e hospitais do DF

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Celina Leão (PP) afirmou que pretende ampliar as reformas dos centros obstétricos e alojamentos da rede pública de saúde. Durante visita ao Centro Obstétrico do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), nesta sexta-feira (23/10), ela destacou as melhorias na estrutura da unidade e disse que a intenção é garantir melhores condições para pacientes, acompanhantes e profissionais.

“Nós entendemos que todos os nossos centros obstétricos fossem reformados, com os alojamentos também, porque, no momento mais importante para a mulher, quando ela vai dar à luz, nós estávamos com as estruturas precárias”, declarou.

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Segundo Celina, intervenções semelhantes já foram realizadas no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), e o próximo local previsto para receber as obras é o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A candidata afirmou que a reforma dos espaços busca melhorar a experiência das mulheres durante o parto e oferecer condições adequadas para os profissionais de saúde. “Aqui ficou outra coisa, é outra qualidade de vida para o pai que está acompanhando a mãe no momento do parto, para os nossos profissionais que estão trabalhando também”, disse.

Equipamentos e estrutura hospitalar

A candidata também citou reformas nas cozinhas dos hospitais públicos e a instalação de tomógrafos nas unidades da rede. De acordo com ela, as cozinhas do Hospital Regional do Gama (HRG) e do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) estão entre as últimas a passar por intervenções. Celina afirmou ainda que os novos equipamentos de tomografia dos hospitais de Samambaia e Sobradinho ficaram prontos. Ela disse que as padronizações fazem parte de uma estratégia para melhorar a qualidade do atendimento e as condições de trabalho dos servidores.

Ampliação da capacidade cirúrgica

No Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), Celina destacou as obras de um novo centro cirúrgico, que, segundo ela, deverá dobrar a capacidade de atendimento da unidade. A previsão apresentada pela candidata é entregar a estrutura até o fim deste ano.

Ela também mencionou a implantação de duas salas para cirurgias robóticas e a aquisição de dois robôs para os procedimentos. “Você consegue fazer cirurgia em que não tem nem necessidade de internação. Você faz o paciente ter uma internação e já pode ir para casa, como acontece hoje em hospital particular”, afirmou.

Reposição de profissionais

Além das intervenções físicas e da aquisição de equipamentos, Celina declarou que pretende iniciar novas nomeações de servidores após o processo eleitoral, com o objetivo de recompor a mão de obra da rede pública. A candidata afirmou que acompanha as necessidades das unidades e defendeu a continuidade das ações de modernização. “A gente está acompanhando de perto, sabe das necessidades, sabe das dificuldades, mas nosso acompanhamento, nosso monitoramento, nossa presença é para melhorar todo dia”, concluiu.