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CHUVAS

Árvore cai e atinge carro após chuva forte no Cruzeiro neste sábado (14)

A árvore caiu próximo a uma quadra de esportes e atingiu um carro que estava estacionado. A Novacap foi acionada para a retirada da árvore. Ninguém se feriu

Árvore cai e atinge carro após fortes chuvas no Cruzeiro - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Árvore cai e atinge carro após fortes chuvas no Cruzeiro - (crédito: CBMDF/Divulgação)

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal neste sábado (14/11) causaram transtornos por toda a capital federal. No Cruzeiro, uma árvore de grandes proporções caiu próximo a uma quadra de esportes, na SHCES 101. A árvore atingiu um veículo que estava estacionado. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. Veja: 

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As equipes isolaram a área, cortaram e retiraram galhos e troncos que atingiram o carro estacionado. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi acionada para o corte e a retirada completa da árvore. Apesar do susto, ninguém se feriu. 

Orientações de segurança

Durante o período de chuvas, o CBMDF orienta a população a observar as condições das árvores próximas a residências, vias e áreas de circulação. Algumas medidas preventivas são importantes:

  • Evite permanecer próximo a árvores durante tempestades e ventos fortes;
  • Observe sinais de inclinação excessiva, raízes expostas, rachaduras no tronco ou galhos comprometidos;
  • Não tente cortar ou remover árvores instáveis por conta própria;
  • Evite estacionar veículos ou permanecer sob árvores durante temporais;
  • Ao identificar risco de queda, mantenha distância e acione os órgãos responsáveis;

Em situações de risco iminente, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 14/11/2026 19:17 / atualizado em 14/11/2026 19:32
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