Árvore cai e atinge carro após chuva forte no Cruzeiro neste sábado (14)

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal neste sábado (14/11) causaram transtornos por toda a capital federal. No Cruzeiro, uma árvore de grandes proporções caiu próximo a uma quadra de esportes, na SHCES 101. A árvore atingiu um veículo que estava estacionado. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. Veja:

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As equipes isolaram a área, cortaram e retiraram galhos e troncos que atingiram o carro estacionado. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi acionada para o corte e a retirada completa da árvore. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Orientações de segurança

Durante o período de chuvas, o CBMDF orienta a população a observar as condições das árvores próximas a residências, vias e áreas de circulação. Algumas medidas preventivas são importantes:

Evite permanecer próximo a árvores durante tempestades e ventos fortes;

Observe sinais de inclinação excessiva, raízes expostas, rachaduras no tronco ou galhos comprometidos;

Não tente cortar ou remover árvores instáveis por conta própria;

Evite estacionar veículos ou permanecer sob árvores durante temporais;

Ao identificar risco de queda, mantenha distância e acione os órgãos responsáveis;

Em situações de risco iminente, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

