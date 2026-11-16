Suspeitos de furtar sete motos em 50 dias na Asa Sul são presos pela polícia

A PCDF informou que as investigações continuam para identificar os demais integrantes - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em furtos de motocicletas foram presos em flagrante, após uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O grupo é apontado como responsável por pelo menos sete furtos de motos na região da Asa Sul nos últimos 50 dias. Veja uma das ações:

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As investigações foram conduzidas por equipes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que conseguiram relacionar os crimes a um mesmo grupo. O caso mais recente atribuído aos suspeitos havia ocorrido na quinta-feira (12/11). Após confirmar que o furto tinha sido praticado pelos investigados, os policiais passaram a monitorar os envolvidos.

Na noite de sexta-feira (13/11), os suspeitos foram abordados na subida da Ponte JK, depois de circularem pelas quadras da Asa Sul, supostamente à procura de novas motocicletas para furtar. Três pessoas estavam no veículo abordado, das quais duas foram identificadas como integrantes do grupo investigado.

O automóvel foi apreendido, assim como materiais que, segundo a polícia, eram utilizados para retirar as motocicletas. Também foram recolhidos capacetes e roupas usados durante os crimes. A PCDF informou que as investigações continuam para identificar os demais integrantes da associação criminosa e desarticular o grupo.