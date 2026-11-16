PCDF investiga venda de documentos falsos a suspeitos de envolvimento com terrorismo

16.11.2026 Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press. Maurillo Coelho, delegado da coordena....o de intelig..ncia da Policia Civil do DF, .. o entrevistado do CB.Pode de hoje. Na bancada: Ana Maria Campos e Adriana Bernades - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Uma investigação da Polícia Civil (PCDF) descobriu um esquema de falsificação de documentos de brasileiros que beneficia estrangeiros, incluindo pessoas suspeitas de ter ligação com o terrorismo internacional. A revelação foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta segunda-feira (16/11). Estrangeiros pagavam até US$ 100 mil para obter certidões em cartórios. Para comentar a Operação Livro É e seus desdobramentos, o programa convidou Maurílio Coelho, coordenador de inteligência da PCDF, que falou sobre o esquema desmontado, que tem, até o momento, cinco pessoas presas e 14 foragidas.

Segundo o delegado, a investigação começou após o Instituto de Identificação da Polícia Civil identificar irregularidades na emissão de carteiras de identidade solicitadas por estrangeiros no DF. A partir da análise dos documentos, os policiais descobriram uma fraude em registros de nascimento realizados em um cartório de primeiro ofício. O procedimento, conhecido como traslado de certidão consular, permite que filhos de brasileiros nascidos no exterior tenham seus registros reconhecidos no país, desde que cumpridos os requisitos legais. No entanto, os investigados não tinham ascendência brasileira nem qualquer vínculo com o Brasil. “Esses estrangeiros não eram filhos de mães e pais brasileiros e não tinham nenhum vínculo com o Brasil. Eles apenas queriam essas certidões de nascimento para poder tirar essas cédulas de identidade”, explicou Maurílio.

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De acordo com o coordenador de inteligência, a obtenção dos registros falsos era apenas a primeira etapa do esquema. Com as certidões de nascimento, os estrangeiros conseguiam emitir documentos de identidade e, posteriormente, solicitar passaportes brasileiros. Depois de concluir os procedimentos, muitos deixavam o país em aproximadamente uma semana. Para o delegado, a nacionalidade brasileira poderia facilitar a circulação internacional dos suspeitos, mas ainda não há confirmação sobre a finalidade do uso dos documentos. “A gente entende que é um passaporte que abre portas, pois conseguem andar livremente em outros países sem chamar atenção, mas não sabemos quais tipos de crimes podem cometer com isso”, afirmou.

Sobre a possível ligação de investigados com organizações terroristas, Maurílio ressaltou que a apuração não é atribuição da Polícia Civil e ficará sob responsabilidade da Polícia Federal. Um dos estrangeiros investigados teria sido piloto de Osama Bin Laden, mas até o momento o que a investigação afirma é que o homem era de fato piloto e veio ao Brasil nessa condição, mas não conseguiram comprovar qualquer vínculo com atividades terroristas. Outro suspeito também foi apontado pela imprensa como possível integrante do Hamas. “A gente não consegue cravar esse vínculo dele de terrorista. Temos uma suspeita em face desse indivíduo que vai ser investigada pela Polícia Federal”, disse.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado