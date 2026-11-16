"Eu não queria matar ninguém", diz homem que esfaqueou companheira

“Eu não queria matar ninguém, senhor.” A declaração é de Leandro da Silva Rosa, de 36 anos, ao tentar explicar à Polícia Civil (PCDF) o assassinato da companheira, Maria Dilma Leão Alves Morais, de 45. Preso em flagrante pelo crime de feminicídio, o homem admitiu ter atingido a mulher com uma facada nas costas, mas alegou que não pretendia matá-la. Segundo seu relato, o golpe ocorreu durante uma discussão na residência do casal, em Santa Maria, na tarde de domingo (15/11).

Durante o interrogatório, Leandro contou que havia encontrado conversas no celular da companheira no dia anterior e que os dois discutiram por causa das mensagens. Ele também apresentou uma série de justificativas para o desentendimento, entre elas a alegação de que Maria Dilma o drogava. “Me dopava, eu ficava 48 horas dormindo”, declarou. Não há, nas investigações policiais, confirmação de nenhuma dessas acusações.

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Questionado sobre o motivo de não ter procurado ajuda ou confrontado a mulher anteriormente, respondeu que não tinha provas concretas. Ao descrever o momento do crime, Leandro disse que houve agressões físicas entre os dois. Segundo sua versão, Maria Dilma teria partido para cima dele e os dois trocaram socos. Em seguida, ele entrou no carro para deixar o local, mas a mulher teria tentado pegar a chave do veículo.

Foi nesse momento, segundo o próprio investigado, que ele pegou uma faca que estava dentro do automóvel e atingiu a companheira. “Eu ia dar de frente. Ela abaixou, aí pegou nas costas”, relatou. O policial perguntou se ele havia desferido mais de um golpe. Leandro insistiu que atingiu a mulher apenas uma vez. Também afirmou que deixou o local sem saber se ela havia morrido. “Eu saí de lá, ela estava viva”, disse.

A versão apresentada pelo homem, entretanto, não impediu que ele deixasse a residência depois de ferir a companheira. Questionado sobre a fuga, Leandro afirmou que já pretendia ir embora antes da discussão. O delegado chegou a perguntar se, para ele, seria indiferente que Maria Dilma tivesse morrido ou não, já que deixaria o local de qualquer maneira. “Eu não queria matar ninguém, senhor. Eu estava saindo de lá antes de acontecer qualquer coisa”, respondeu.

Prisão

O feminicídio ocorreu por volta das 16h38, na QR 206, Conjunto B, Lote 6, em Santa Maria. Policiais militares foram acionados e encontraram Maria Dilma caída ao chão, com ferimentos e grande quantidade de sangue nas roupas. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) compareceu ao endereço e constatou a morte da mulher.

Após o crime, Leandro fugiu em um Renault Clio. Com base nas características do suspeito e do veículo repassadas por testemunhas, equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar localizaram o automóvel na altura da QS 104, em Samambaia Sul. O homem foi abordado, preso e encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde foi autuado em flagrante por feminicídio consumado.

Em consulta aos sistemas policiais, a Polícia Civil identificou registros anteriores em nome de Leandro por porte de drogas, roubo, descumprimento das condições de benefício de saída temporária e ameaça. O homem confirmou ao delegado que já havia sido preso anteriormente por assalto.