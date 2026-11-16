Pedestre morre atropelada ao tentar atravessar o Eixão Norte

Apesar de aproximadamente 58 minutos de manobras de reanimação e atendimento médico, a mulher não resistiu - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher morreu, após ser atropelada na DF-002, no Eixão Norte, altura da quadra 103 (sentido sul). A vítima sofreu traumatismo na região da cabeça e entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram a pedestre caída no asfalto, com sangramento ativo na cabeça e sem sinais vitais. Na semana passada, a Justiça determinou que o GDF reduza a velocidade máxima do Eixão de 80km/h para 60km/h e instale semáforos na rodovia. Além disso, exigiu que o governo local adote providências para garantir a segurança nas passagens subterrrâneas.

Os socorristas iniciaram imediatamente os protocolos de reanimação cardiopulmonar (RCP) e solicitaram o apoio de uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar de aproximadamente 58 minutos de manobras de reanimação e atendimento médico, a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi constatado ainda na cena por uma médica do Samu.

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O motorista do carro envolvido no atropelamento, um modelo BYD, foi avaliado pelas equipes de resgate, mas não apresentava ferimentos aparentes e dispensou transporte para o hospital. A dinâmica será investigada. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para os procedimentos legais.