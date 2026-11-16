TGS Run: tradicional corrida em Taguatinga abre inscrições

O Taguatinga Shopping abriu as inscrições para a 4ª edição da TGS Run, tradicional corrida de rua que integra as comemorações de aniversário do centro de compras. A prova celebra 26 anos de história do empreendimento e acontece no domingo (22/11).
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A largada será às 7h, no Pistão Sul, em frente ao centro comercial. Os participantes contam com percursos de 3 km, 5 km e 12 km. A expectativa da organização é reunir cerca de 4 mil pessoas de diferentes perfis, contemplando iniciantes que buscam trajetos curtos e corredores que preferem distâncias maiores.
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Estrutura e atrações
Quem for participar poderá utilizar o estacionamento gratuito do shopping das 6h às 11h. O evento promove momentos de recuperação e descontração com diversas atividades:
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massagem recovery;
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aulão de fit dance;
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atrações musicais.
Retirada do kit atleta
Todos os inscritos recebem o kit oficial da corrida. O conjunto traz os seguintes itens: camiseta, viseira, sacochila, cinto porta número de peito, chip de cronometragem, medalha e lanche pós prova.
A entrega dos kits será feita nos dias 20 e 21 de novembro, das 10h às 22h, na loja do TGS Solidário, no Piso 3 do shopping. O regulamento exige a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis na retirada. Os produtos serão repassados pelo centro de compras a instituições sociais apoiadas pelo braço social.
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Inscrições e trajetória
As inscrições estão disponíveis até 19 de novembro de 2026 ou até esgotar o limite de vagas da prova. Os atletas amadores e profissionais podem se inscrever na página oficial: https://brasilcorrida.com.br/#/evento/tgs-run-2026.
Criada em 2023, a TGS Run surgiu com o objetivo de aproximar o centro comercial da comunidade local pelo incentivo ao esporte. Desde então, o evento passou a fazer parte do calendário de aniversário do shopping, reunindo famílias e amigos em uma manhã focada na atividade física, na superação pessoal e na convivência.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.