TGS Run: tradicional corrida em Taguatinga abre inscrições

A TGS Run celebra o aniversário do Taguatinga Shopping com a participação de milhares de atletas pelas ruas da cidade - (crédito: Divulgação)

O Taguatinga Shopping abriu as inscrições para a 4ª edição da TGS Run, tradicional corrida de rua que integra as comemorações de aniversário do centro de compras. A prova celebra 26 anos de história do empreendimento e acontece no domingo (22/11).

A largada será às 7h, no Pistão Sul, em frente ao centro comercial. Os participantes contam com percursos de 3 km, 5 km e 12 km. A expectativa da organização é reunir cerca de 4 mil pessoas de diferentes perfis, contemplando iniciantes que buscam trajetos curtos e corredores que preferem distâncias maiores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Estrutura e atrações

Quem for participar poderá utilizar o estacionamento gratuito do shopping das 6h às 11h. O evento promove momentos de recuperação e descontração com diversas atividades:

massagem recovery;

aulão de fit dance;

atrações musicais.

Retirada do kit atleta

Todos os inscritos recebem o kit oficial da corrida. O conjunto traz os seguintes itens: camiseta, viseira, sacochila, cinto porta número de peito, chip de cronometragem, medalha e lanche pós prova.

A entrega dos kits será feita nos dias 20 e 21 de novembro, das 10h às 22h, na loja do TGS Solidário, no Piso 3 do shopping. O regulamento exige a entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis na retirada. Os produtos serão repassados pelo centro de compras a instituições sociais apoiadas pelo braço social.

Inscrições e trajetória

As inscrições estão disponíveis até 19 de novembro de 2026 ou até esgotar o limite de vagas da prova. Os atletas amadores e profissionais podem se inscrever na página oficial: https://brasilcorrida.com.br/#/evento/tgs-run-2026.

Criada em 2023, a TGS Run surgiu com o objetivo de aproximar o centro comercial da comunidade local pelo incentivo ao esporte. Desde então, o evento passou a fazer parte do calendário de aniversário do shopping, reunindo famílias e amigos em uma manhã focada na atividade física, na superação pessoal e na convivência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.