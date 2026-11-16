Polícia apreende mais de R$1 milhão em joias furtadas de deputado distrital

Átila Lustosa*
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A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu mais de R$1 milhão em joias e dinheiro na manhã desta segunda-feira (16), durante operação para recuperar bens furtados de apartamento do ex-deputado distrital Cristiano Araújo (MDB).
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Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em dois imóveis residênciais e dois endereços comerciais, em Taguatinga e nas regiões de Sol Nascente e Pôr do Sol. Nos locais, os investigadores recolheram joias, valores em dinheiro e documentos. Veja:
Todo o material apreendido será levado para perícia. A intenção é verificar se as peças têm relação com o furto do apartamento do ex-deputado distrital Cristiano Araújo (MDB), ocorrido em 8 de novembro. A polícia também quer esclarecer se houve receptação e comercialização dos objetos.
Segundo a investigação, o autor do crime é Bruno da Silva Ribeiro. Ele teria entrado no condomínio no dia 7 de novembro usando peruca feminina, máscara, óculos de sol e documentos com nome falso. Com números de telefone previamente cadastrados na portaria, ele conseguiu ter a entrada liberada.
Após entrar, o suspeito ficou escondido por mais de 24 horas nas dependências do edifício. Quando encontrou oportunidade, usou uma chave micha (ferramenta usada por chaveiros para abrir fechaduras sem a chave original) para entrar no apartamento e subtrair os bens.
Entre os itens levados estão cinco relógios suíços da marca Rolex, dois relógios Cartier, duas malas de viagem Rimowa, além de bolsas de grife e diversas joias. O prejuízo estimado é de R$1 milhão.
Bruno foi preso preventivamente em 11 de novembro, após ser identificado por câmeras de segurança, registros de deslocamento e outros dados reunidos pelos investigadores. Mesmo com a prisão, os bens ainda não tinham sido localizados, o que motivou a nova fase da investigação.
Nesta nova etapa, a polícia apura se as joias teriam sido repassadas a um profissional que compra e transforma ouro. Também é investigada a possível ligação desse homem com um outro ourives e a participação dos dois na circulação das peças.
Conhecido no meio policial, Bruno já havia sido preso em março deste ano pela 3ª DP (Cruzeiro), por uma série de furtos a imóveis de luxo no Sudoeste, com prejuízo estimado em mais de R$500 mil. Na época, a investigação apontou que ele ostentava nas redes sociais uma rotina de viagens internacionais, roupas de grife e presença em camarotes da Fórmula 1.
Para invadir os prédios, ele costumava se passar por corretor de imóveis ou cliente interessado. Em outras ocasiões, contratava chaveiros alegando ter perdido a chave dos apartamentos. Dentro dos edifícios, circulava pelas escadas de emergência para fugir dos pontos cegos do circuito de câmeras.
Com informações da Polícia Civil do Distrito Federal
*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes.
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