Parte de Sobradinho e de São Sebastião vai ficar sem luz nesta terça-feira (17/11e). A Neoenergia fará obras para melhorar e modernizar a rede elétrica e precisará desligar a energia por um tempo para que as equipes trabalhem com segurança.
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Em São Sebastião, a energia será cortada das 9h às 14h no Morro da Cruz, no Residencial Vitória e na Rua da Ponte. Em Sobradinho, o desligamento vai das 10h às 16h e afeta a DF-440, na altura do km 7, o Lote 63, no km 17, e a Chácara 65.
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Se o serviço terminar antes do previsto, a energia volta mais cedo. A companhia lembra que também podem acontecer cortes sem aviso. Nesses casos, o consumidor deve ligar para o 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem usar o 0800 701 01 55, com um aparelho adaptado.