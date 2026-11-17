Reeleito para o terceiro mandato na Câmara Legislativa, o deputado distrital Hermeto (MDB) afirmou acreditar que a governadora reeleita do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terão uma boa relação nos próximos quatro anos. A declaração foi dada nesta terça-feira (17/11), em entrevista ao CB.Poder — programa realizado em parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.



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Para o ex-administrador regional da Candangolândia e dono de experiência de três décadas como policial militar afirmou, Celina é “habilidosa” e “política” o suficiente para reconstruir relação, no passado recente, “desgastada”, junto ao Governo Federal.

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De acordo com Hermeto, é importante, antes de mais nada, entender que "a eleição acabou", e, além disso, "desarmar os palanques". "Os atritos aconteceram durante a época das eleições. Lula é presidente do Brasil inteiro. De quem votou, e de quem não votou. Ele precisa cuidar de todos. Eu tenho certeza que a governadora se aproximará republicanamente do presidente Lula, independente de partido ou de ideologia", disse.

Na visão do deputado, há a "certeza" de que estará em curso, no Lula-4, uma boa relação entre os dois. A governadora "precisa dessa aproximação", segundo avaliou Hermeto. "Tenho certeza, também, que Lula não manterá essa briga de direita e esquerda, pois este é o último mandato que ele terá. É a última oportunidade de unir todo o país. Temos que pensar no Brasil em primeiro lugar. Não será agora, mas essa relação será construída", afirmou.

Apelo por votação de Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso Nacional

Perguntado sobre a expectativa de contratação de novos policiais, Hermeto fez um apelo. De acordo com ele, é preciso pressionar o Congresso Nacional, principalmente a bancada do Distrito Federal, para que seja realizada, em Sessão Conjunta, a votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para que a governadora Celina Leão possa contratar mais policiais militares.

"Estamos esperando (a votação) para que o Parlamento autorize Celina (Leão), a contratar os 840 policiais do CRP3 (3º Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar do Distrito Federal). Nós só estamos esperando isso (a votação). Entrando agora, no final do ano, eles já entram no orçamento de 2027. A PM necessita deles urgentemente. O CEPOM (Complexo de Ensino da Polícia Militar do Distrito Federal) já está esperando. Trata-se da segurança pública. Brasília precisa", pontuou.

Cuidado psicológico na Polícia Militar e exigência para renovação

Em relação ao perfil de "novatos" que ingressam na Polícia Militar, Hermeto foi questionado sobre o caso Bruno Cardoso dos Passos, PM recém incorporado que atirou contra amigos no dia do próprio aniversário, dentro de uma van, e matou uma pessoa.

Segundo explicou o deputado, o atirador "jamais apresentou qualquer tipo de alteração de comportamento" durante todo o processo do curso de formação, de nove meses de duração. Conforme ressaltou, mesmo com "todo o esforço e a dificuldade do período de formação", onde os candidatos são "testados em todos os sentidos", ainda assim, pessoas com "esse perfil" acabam aprovadas. A solução, para ele, é endurecer ainda mais as medidas de observação, junto a psicólogos, e a aplicação de testes psicotécnicos.

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"Por isso, sou contra aprovar candidatos que foram, por exemplo, reprovados nos exames psicotécnicos. Muitos, depois de reprovados, recorrem na Justiça e conseguem voltar. Com o psicotécnico, é possível ver quem são as pessoas que estão ali dentro. No curso de formação, precisamos dificultar o processo cada vez mais (...) Pretendo criar um projeto para colocar um psicólogo em vários batalhões diferentes da polícia, para que seja detectado qualquer eventual desvio de caráter ou de comportamento", destacou.

"Deputado Distrital não é carreira"

Interessado em conduzir o terceiro mandato na Câmara Distrital de forma “mais ampla e nacional”, Hermeto diz querer foco menos regional durante os próximos quatro anos do próprio trabalho. Para ele, desta forma, poderá nutrir uma base "mais sólida, tanto nas áreas de segurança pública quanto de infraestrutura em toda a cidade".

Na visão do deputado, a função ocupada por ele é, na verdade, a de um “vereadorzão”, "principalmente para os que vêm de comunidades, como eu". "Temos que focar na área de inteligência artificial, na área de reconhecimento facial, de drones, de projetos desse nível, para que possamos ter uma segurança muito mais eficiente. Pretendo trabalhar pesado nesse nível", garantiu.

No futuro, inclusive, revela o intuito de disputar, quando possível, a posição de Deputado Federal. "Na minha visão, ser deputado distrital não é uma carreira. Respeito quem está lá há vários anos, mas acho que, por exemplo, três mandatos são suficiente para pensar em outros degraus, em outras aspirações. Este não é o meu perfil. No meu perfil, acredito que este (Câmara Federal) é o caminho mais adequado. Agora, o passo tem que ser um pouco maior", detalhou.