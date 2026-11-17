As crianças foram recebidas pela equipe de teatro e aprenderam de forma lúdica as principais regras de segurança viária - (crédito: Foto: Divulgação/Detran-DF)

Átila Lustosa*

Cerca de 90 alunos da Escola Classe 206 Sul participaram, na manhã desta terça-feira (17), do lançamento do projeto “Educação de Trânsito Itinerante”, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A atividade foi realizada no estacionamento 13 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek.

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As crianças foram recebidas pela equipe de teatro e aprenderam, de forma lúdica, as principais regras de segurança viária.

“A garotada de outras escolas também participará conosco, pois acreditamos na multiplicação das regras de trânsito por meio das crianças”, explicou o diretor-geral do Detran-DF, Marcu Bellini.

“O objetivo é aproximar a população do órgão de trânsito, não apenas ensinando regras para uma circulação segura, mas também criando a cultura de paz no trânsito e o respeito ao ser humano em defesa da vida. Queremos mudar comportamentos de agressividade, destacando a importância de ter mais amor no coração, respeito às vidas e às nossas famílias”, disse o diretor.

O projeto conta com uma estrutura itinerante de 1.000 m², que inclui uma minicidade com sinalização vertical, como placas de trânsito e semáforo, e horizontal, como faixas de pedestres. Os participantes podem vivenciar a travessia segura na faixa, tanto semaforizada como não semaforizada. Há também carrinhos, bicicletas, um posto de combustível e espaço destinado a estacionamento de veículos e bicicletas.

O espaço educativo também tem telas interativas nas quais os visitantes podem responder a um quiz de perguntas do segurito, mascote do Detran-DF. Quem participa do jogo ganha brindes educativos. Há também telas com mensagens sobre travessia segura, não uso do celular, uso do cinto de segurança e riscos do excesso de velocidade, além de três simuladores: um para o uso de cinto de segurança e outros dois para simular a direção em automóvel e moto.

Outra atividade é o Missão Revisão - Manutenção Preventiva de Veículos, no espaço Escape Room, onde os participantes são desafiados a identificar problemas de iluminação, sinalização, equipamentos e pneus e encontrar as peças que precisam ser trocadas. A atividade trabalha com um checklist de revisão em que os jogadores seguem pistas e resolvem quebra-cabeças, dentro de um tempo delimitado. O objetivo é perceber que a manutenção preventiva dos veículos evita sinistros.

Idealizado pela equipe de educação de trânsito da autarquia, o espaço ficará no Parque da Cidade até dia 24 de novembro e, depois, seguirá para Ceilândia. O projeto vai integrar as ações educativas permanentes do Detran-DF, estimulando a mobilidade responsável e contribuindo para um trânsito mais seguro para a população do DF.

*Com informações do Detran-DF

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado