A série de cinco matérias com o título Envelhecer é moderno, escrita pelas repórteres Letícia Mouhamad e Manuela Sá foi a grande vencedora da categoria impresso do Prêmio Longevidade Bradesco. O material foi escolhido em meio a 340 trabalhos de outros veículos como Folha de S.Paulo e Globo. O prêmio foi entregue no Teatro Bradesco, em São Paulo, nesta terça-feira (17/11). O evento marcou a volta do prêmio, que não era realizada desde 2019.

“Foi uma série muito prazerosa de fazer, de verdade. Conhecemos pessoas com histórias fantásticas e aprendemos muito. Foi inspirador ouvir quem já passou por tantas experiências e, mesmo assim, busca sempre se reinventar”, afirmou Letícia Mouhamad.

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Manuela Sá, co-autora da série, reforçou a importância de ser reconhecida por um prêmio nacional. “Estamos muito felizes. Ter esse reconhecimento em um prêmio tão importante é muito bom. Foi muito legal conhecer os personagens”, pontuou.

Ele conta que a ideia da série foi pautada pelo editor-chefe da editoria de Cidades, José Carlos Vieira. “Ele escolheu eu e Manu e fomos lapidando a apuração. Durante esse processo todo, deu pra ver a confiança que ele teve em nós. E isso deixou todo o processo mais confortável”, comentou.

Após a definição da temática, o trabalho de apuração teve início, separando possíveis fontes e selecionando as histórias. “Fomos estipulando e especificando quais fontes e quais personagens que sairiam em cada uma das matérias. Foi um pouquinho um trabalho de formiguinha, mas muito gratificante”, comentou Letícia.

Um dos pontos altos do trabalho, segundo as autoras, foi conhecer novas pessoas e ouvir histórias inspiradoras. “Uma história que eu gostaria de destacar é a da Margô, da última reportagem. Ela tem uma história de luta e vontade de viver que é emocionante. Lembro que terminei a entrevista estupefata”, disse Letícia. A entrevista a marcou tanto que também foi personagem principal de um artigo escrito pela jornalista tempos depois.