O evento Mulheres em Stem — acrônimo em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) —, promovido pelo projeto Código Aberto, teve início nesta segunda-feira (16/11), às 8h, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O encontro reuniu mulheres em uma roda de conversas sobre conhecimento, carreira, liderança e redes de apoio, visando ao fortalecimento feminino no mercado cientifico e digital.
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Nesta terça-feira (17/11), último dia do evento, meninas de até 15 anos ganham espaço para debates e criações coletivas ao lado de mulheres de diferentes trajetórias. O evento oferece, ainda, workshops e rodas de conversas sobre tecnologia.
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Na manhã desta segunda-feira, o encontro contou com uma mesa de diálogo com o tema Os Códigos não Escritos em Stem, que discutiu os caminhos que ainda precisam melhorar na ciência.
O encerramento do encontro ficará a cargo de uma plenária final, cujo tema é Manifesto Código Aberto, previsto para as 11h30. Interessadas em participar devem se inscrever nas redes sociais do projeto, @codigoabertodf. As inscrições são gratuitas.
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