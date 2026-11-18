A ação, batizada de Operação Laboratório Fantasma, foi deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 14ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (PCDF) após seis meses de investigações - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já identificou outras pessoas suspeitas de integrar a rede clandestina de comercialização de anabolizantes, hormônios e medicamentos para emagrecimento desarticulada no Setor de Indústrias do Gama. Segundo o delegado William Andrade, da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), os investigados atuavam como vendedores em grupos de aplicativos de mensagem utilizados para negociar as substâncias. “Nós já temos os nomes e informações dessas pessoas”, afirmou o investigador.

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De acordo com o delegado, a polícia identificou diversos grupos utilizados para a comercialização dos produtos em diferentes regiões do país. “Entramos em vários grupos e têm pessoas do país inteiro. Cada grupo tem os seus vendedores”, explicou. A estratégia inicial da investigação foi identificar e prender os responsáveis pela organização da rede. “Focamos logo no cabeça, no líder, e depois pegamos as pessoas que estavam em uma hierarquia mais baixa", detalhou William.

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Um casal foi preso em flagrante durante a Operação Laboratório Fantasma, que apreendeu mais de R$ 200 mil em anabolizantes, hormônios e medicamentos clandestinos, no Setor de Indústrias do Gama. A dupla vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (18/11).

Os investigados podem responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Na divisão de funções identificada pela polícia, o homem preso era responsável pela importação, organização e distribuição dos produtos, enquanto a mulher cuidava da contabilidade da atividade. A pena pode chegar a 10 a 15 anos de reclusão.

Origem

A polícia encontrou uma nota fiscal proveniente da China e produtos com possível procedência do Paraguai. Parte dos frascos, porém, não tinha rótulos ou qualquer identificação. Entre os materiais apreendidos estão recipientes com líquidos de diferentes cores e um pó branco. “A gente não tem a menor noção de onde vem isso, qual é a composição correta e que substância é essa, por isso será submetido à perícia técnica”, disse o delegado.

Segundo o investigador, cada frasco era comercializado por aproximadamente R$ 1 mil. A polícia analisa as movimentações bancárias para dimensionar o volume financeiro movimentado pela central clandestina.