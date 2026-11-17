Homem conhecido como "Perninha" é levado para a 6ª DP, no Paranoá, após prisão em flagrante - (crédito: Foto: Divulgação / PCDF)

Átila Lustosa*

Conhecido como “Perninha”, homem é apontado como autor de dezenas de furtos contra comércios no Paranoá e já havia sido preso diversas vezes em 2025 e 2026. Na tarde de segunda-feira, ele foi preso em flagrande pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da equipe de investigação da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

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A ação faz parte da Operação LIL LEG 2, nome que faz alusão ao apelido de “Perninha”, dado pela própria comunidade. Segundo a investigação, o homem causa temor entre moradores e comerciantes por causa da reincidência criminosa.

De acordo com a PCDF, o investigado já havia sido preso em flagrante por diversas vezes pela Polícia Civil e pela Polícia Militar em 2025 e em 2026, mas permanecia em liberdade provisória.

Os delitos vinham sendo praticados diariamente, principalmente contra estabelecimentos comerciais, causando prejuízos financeiros significativos e gerando sensação de insegurança entre os comerciantes e moradores da região.

A frequência e a repetição das ações levaram a uma intensa mobilização da equipe investigativa, que conseguiu localizar e prender o homem em flagrante. A prisão tem como objetivo cessar a prática contínua de furtos, restaurar a tranquilidade da comunidade local e responsabilizar o autor pelos crimes praticados.

A Polícia Civil do Distrito Federal reforça que ações como essa integram o trabalho permanente de combate à criminalidade patrimonial, com foco na proteção do comércio local e na redução da reincidência criminal.