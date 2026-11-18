Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (18/11), por suspeita de importunação sexual na Estação Shopping do Metrô-DF, no Guará. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele estaria perseguindo e assediando uma passageira no interior do vagão, até que um agente da PM, de folga, notou a movimentação e deteve o suspeito, de nacionalidade marroquina.

O policial desembarcou com o homem na estação do Park Shopping e conseguiu apoio da equipe de segurança do metrô para conter o suspeito. Ainda de acordo com a corporação, os seguranças informaram a reincidência do crime, uma vez que ele já era conhecido por importunar passageiras do metrô.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O suspeito foi encaminhado pelas equipes de segurança à 1ª Delegacia de Polícia. Acompanhada de policiais, a vítima também foi levada para a unidade, onde fez o registro da ocorrência.