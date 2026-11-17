O batalhão já fez 367 atendimentos desde a inauguração da sede em julho deste ano - (crédito: Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Átila Lustosa*

A Estrutural passou a contar com uma sede definitiva do 15º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Localizada na entrada principal da cidade, no Setor Central, a nova unidade funciona 24 horas por dia e aproxima o policiamento da população. Desde o início do funcionamento, em julho deste ano, a corporação e a população percebem um aumento na sensação de segurança.

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Atualmente, cerca de 200 policiais militares atuam no local. O efetivo foi reforçado recentemente com a chegada de 47 novos integrantes, que passaram a fortalecer o patrulhamento nas ruas da região.

Além da Estrutural, o batalhão é responsável pelo policiamento do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), da 26 de Setembro, da Colônia Agrícola Cabeceira do Valo e do Núcleo Rural Cano do Reino. A região atendida tem cerca de 90 mil moradores, além de um grande fluxo diário de trabalhadores, caminhoneiros e clientes do comércio local.

Desde que a nova sede começou a funcionar, em julho deste ano, a unidade já realizou 367 atendimentos. Os casos mais frequentes são os de violência doméstica, enquadrados na Lei Maria da Penha, com 95 registros. Também foram atendidas 46 ocorrências de ameaça, 41 de vias de fato, 28 cumprimentos de mandado de prisão, 27 de tráfico de drogas e 17 de lesão corporal.

O batalhão oferece serviços como o radiopatrulhamento, acionado pelo 190, o Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (Provid), a Rede de Comércio Protegido, o Grupo Tático Operacional (Gtop) e o Grupo Tático Motociclístico (GTM).

Para o comandante do 15º BPM, tenente-coronel Gabriel Jorge, a sede em um ponto estratégico e visível já tem refletido na redução da criminalidade da região.

“Temos observado reduções nas manchas criminais em razão da presença do batalhão. E esperamos que essas novas estruturas tragam também dignidade à população, ao ver que tem um batalhão de qualidade, com infraestrutura mais moderna, e se sinta mais protegida”, afirmou.

O comandante também destacou o reforço na frota e a recomposição dos grupamentos de motociclistas, que atuam na resposta rápida às concorrências.

“Conseguimos repor nossos grupamentos especiais de motociclistas, que são os que mais atuam para enfrentamento de pronto emprego. Conseguimos abrir um diálogo muito salutar com a área logística da Polícia Militar e houve prioridade em viaturas para essa região”, disse.

A unidade também tem atuado de forma integrada com a Polícia Civil, em especial com a 8ª Delegacia de Polícia, além de administrações regionais, diretores de escola e lideranças comunitárias. O foco é combater os crimes mais violentos.

“Eles são prioritários para a gente porque eles são, apesar da menor incidência, muito mais traumáticos, eles interferem na vida das pessoas de uma maneira muito mais pesada e irreversível”, observou o comandante.

Moradores e trabalhadores da região afirmam que já sentem mais segurança no dia a dia. O operador de empilhadeira Emanoel dos Santos Amorim, de 40 anos, disse que circula tranquilo pela cidade.

“Com certeza traz muita segurança, fica mais próximo da população. Em questão de segurança, eu ando sossegado a qualquer hora do dia ou da noite. Eu os vejo rondando frequentemente pela cidade”, contou. O pastor Valter Soares da Silva, de 56 anos, também elogiou a presença do batalhão. “Antes realmente tinha pouca viatura, segurança era um pouco difícil, mas depois que eles chegaram, a gente vê que viatura é constante e tem melhorado bastante”, disse.

Inaugurada em 3 de julho pela governadora Celina Leão, a sede definitiva recebeu investimento de R$11,7 milhões. O prédio tem dois pavimentos, 3.770 metros quadrados de área construída, em um terreno de 11.648 metros quadrados, com estacionamento e areas externas de circulação.

Com a nova estrutura, a PMDF passa a ter mais espaço para organizar as atividades administrativas e operacionais e dar suporte ao patrulhamento ostensivo da região.

*Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado