Suspeito é preso dias após esfaquear homem por conta de dívida de sinuca - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem apontado como o principal suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no último sábado (14/11), na Praça do Bicalho, em Taguatinga, foi preso em flagrante nesta terça-feira (17/11).

Veja o vídeo do crime:

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No dia do crime, o autor e a vítima se envolveram em uma briga dentro de um comércio da região. O motivo apontado para o desentendimento foi o pagamento de uma aposta por causa de uma partida de sinuca. A discussão evoluiu para uma briga física no lado de fora do estabelecimento. Durante o embate, a vítima foi atingida por diversas facadas.

Desde a comunicação do crime, equipes da 17ª DP realizaram diligências para encontrar o suspeito. Ele foi capturado nesta terça, enquanto estava escondido no interior de uma obra na QNE, também em Taguatinga.

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O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e permanece à disposição do Poder Judiciário. A vítima, por sua vez, realizou cirurgias em decorrência das facadas e apresenta quadro de saúde estável.