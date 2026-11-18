O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Roberval Belinati, marcou presença na segunda edição do Prêmio JK, na noite desta quarta-feira (18/11) na Sala Martins Pena do Teatro Nacional. O magistrado elogiou a premiação como forma de incentivo aos talentos da cidade.

“É uma cerimônia superimportante para a capital da República, uma homenagem às personalidades que se destacaram aqui em Brasília, no Distrito Federal, e no Brasil, pelos relevantes serviços prestados a todos, especialmente à nossa sociedade", destacou.

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"O prêmio é importante porque estimula ainda mais as pessoas que têm suas habilidades, que têm seus talentos, que têm suas qualidades, suas vocações a trabalharem cada vez mais em benefício da nossa sociedade”, afirmou o desembargador. “Então, parabéns ao Correio por esta iniciativa tão importante, e quem ganha com isso somos todos nós. Parabéns”, completou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.