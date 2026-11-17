As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 25°C - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal segue sob alerta amarelo de perigo potencial para tempestades durante toda esta terça-feira (17/11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, válido até as 23h59, prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora — podendo acumular até 50 milímetros ao longo do dia —, além de ventos intensos de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 25°C. Já a umidade relativa do ar varia entre 75% e 95%. De acordo com a previsão, o céu permanece com muitas nuvens desde a manhã, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, cenário que se repete no período da noite. Durante a tarde, a expectativa é de precipitações isoladas, acompanhadas de ventos fracos a moderados.

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Apesar de o Inmet classificar como baixo o risco de cortes de energia elétrica, alagamentos, estragos em plantações e queda de galhos, o órgão orienta a população a adotar medidas preventivas. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas, nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.