Alckmin ressaltou que a iniciativa representa uma forma de valorizar pessoas que prestam serviços à sociedade e incentivar outras a seguirem o mesmo caminho - (crédito: Reprodução/Youtube/Correio Braziliense)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou a importância de reconhecer lideranças que contribuem para o desenvolvimento do país durante a segunda edição do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, nesta quarta-feira (18/11), em Brasília.

Na abertura da cerimônia, Alckmin ressaltou que a iniciativa representa uma forma de valorizar pessoas que prestam serviços à sociedade e incentivar outras a seguirem o mesmo caminho. “O Prêmio JK é uma cidade que nasceu junto com Brasília e tem a marca do pioneirismo, da vanguarda, de fazer um reconhecimento a lideranças que têm serviço prestado. Então, é um reconhecimento e um estímulo, uma emulação para que outros também caminhem nesse bom servir”, afirmou ao Correio.

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A premiação chega à segunda edição com o propósito de homenagear personalidades de diferentes áreas que contribuem para a sociedade. A escolha do nome faz referência ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, responsável pelo projeto de construção de Brasília. A história da capital também se relaciona com a trajetória do Correio Braziliense, fundado no período de implantação da nova cidade, em um momento de mudanças políticas, econômicas e sociais no país.

Durante o evento, a importância do trabalho coletivo e da participação de diferentes profissionais na construção de Brasília também foi lembrada. A homenagem contempla pessoas que atuam em áreas distintas e contribuem para o funcionamento das instituições e a prestação de serviços à população. A iniciativa busca dar visibilidade a essas trajetórias e reconhecer o impacto de suas atividades na vida pública.

Ao participar da abertura, Alckmin reforçou que reconhecer quem trabalha em benefício da sociedade também representa um incentivo para que outras pessoas assumam o compromisso com o serviço público e o bem comum. A segunda edição do Prêmio JK reúne, assim, a memória da construção da capital e o reconhecimento a brasileiros que mantêm esse trabalho em diferentes áreas.



A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.