O empresário e presidente do PSD-DF, Paulo Octávio esteve presente na segunda edição do Prêmio JK. Paulo destaca que o evento do Correio Braziliense é extremamente importante para a capital.

Visto pelo empresário como o jornal mais importante de Brasília, Paulo Octávio afirma que lê o jornal todos os dias pelo compromisso com a capital. “Um evento como esse do Correio Braziliense, homenageando o presidente Juscelino, o fundador de Brasília, homenageando pessoas que ajudam a cidade a se consolidar é muito ímpar. Porque no Brasil não se tem tanto costume de homenagear quem faz o bem. Isso que me faz estar aqui”, ressalta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O empresário esteve presente no ano passado e afirma que irá frequentar todos os anos em que o evento ocorrer. “Sabem escolher muito bem os homenageados, entendem a cultura brasiliense, sabem entender a economia brasiliense e sabem pensar no futuro. Homenageia o fundador, mas também lança um olhar para o futuro de Brasília. E o futuro de Brasília será cada vez mais digno para os seus moradores se nós tivermos mais pessoas com referência, cuidando muito bem dela. E o Correio Braziliense faz isso”, destaca.





A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.