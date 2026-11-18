Em discurso, o presidente nacional do PSB afirmou que o fortalecimento da democracia passa, necessariamente, pela valorização das instituições, entre elas os veículos de comunicação - (crédito: Reprodução)

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, recebeu, nesta quarta-feira (18/11), o Prêmio JK Correio Braziliense 2026 na categoria Liderança Jovem. Durante a cerimônia de premiação, realizada no Teatro Nacional, em Brasília, ele defendeu o compromisso das novas gerações com a construção de um país mais democrático e ressaltou que a renovação política depende de lideranças capazes de ouvir a população, agir com equilíbrio e fortalecer as instituições. João Campos também destacou a importância de preparar os jovens para assumir responsabilidades na vida pública e contribuir para o futuro do Brasil.

Em discurso, o presidente nacional do PSB afirmou que o fortalecimento da democracia passa, necessariamente, pela valorização das instituições, entre elas os veículos de comunicação. Ao mencionar o Correio Braziliense e o Diario de Pernambuco — jornal que dirigiu por mais de oito anos —, ressaltou a contribuição da imprensa para a sociedade. O dirigente também defendeu que as novas lideranças tenham como referência o legado de Juscelino Kubitschek e a capacidade de transformar a realidade do país por meio da atuação pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

João Campos agradeceu pelo reconhecimento e destacou a importância de participar de uma premiação promovida por um veículo com trajetória na imprensa nacional. “É muito especial poder participar de um momento de um veículo tão reconhecido pela imprensa nacional e reconhecer o trabalho daqueles que se dedicam a cuidar da sua área, cuidar do povo, fazer a boa política e fazer gestão pública”, afirmou.

O ex-prefeito disse ainda que recebe a homenagem como incentivo para continuar atuando na vida pública. “Estou aqui muito feliz, agradecido e pronto para poder caminhar e fazer ainda mais pelo futuro”, declarou. A categoria Liderança Jovem reconhece sua atuação política e sua participação no debate sobre os caminhos da gestão pública e a renovação das lideranças brasileiras.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.