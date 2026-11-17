Histórias de quem transforma Brasília, em diferentes áreas, estarão em destaque nesta quarta-feira (18/11), na entrega do Prêmio JK Correio Braziliense. Autoridades, artistas, atletas e empresários serão homenageados em cerimônia marcada para as 19h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.

Um ano depois da primeira edição, os antigos agraciados guardam o significado da homenagem que, para eles, vai além da entrega de um troféu: representa a valorização de trajetórias, conquistas e contribuições para a capital. Às vésperas de uma nova cerimônia, os premiados de 2025 fazem um balanço do último ano e contam como foi receber a homenagem.

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O medalhista olímpico Caio Bonfim destaca a emoção de receber a honraria e a importância de ter o trabalho prestigiado pela própria cidade. "Para mim, foi um privilégio. Foi uma pena não ter participado, mas meu pai foi no meu lugar e gostou muito. Foi emocionante. Para um filho, isso é maravilhoso", afirma.

Caio ressalta que, mesmo competindo em provas internacionais e vestindo a camisa da Seleção Brasileira, não deixa de representar Brasília e Sobradinho, onde construiu sua história. "Nós nos dedicamos, vestimos aquela camisa da Seleção Brasileira, mas estamos levando também Brasília, Sobradinho, representando mesmo esse lugar que amamos tanto."

João Bonfim (D), pai do medalhista olímpico Caio Bonfim, recebeu o prêmio em nome do filho (foto: Fotos: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O atleta também comemora a valorização por parte de uma instituição que valoriza o esporte local. A homenagem ganha um significado especial para Caio diante da dedicação exigida pela carreira esportiva. "Trabalhamos tanto, nos dedicamos e, às vezes, reclamamos que não há o reconhecimento devido. Quando parte de uma instituição que gosta do esporte e valoriza o esporte do Distrito Federal, é muito legal."

Inovação

Para o engenheiro aeroespacial e empreendedor Leonardo Julio Chagas Souza, CEO da Ideia Space (startup educacional sediada em Brasília), receber o prêmio representou um reconhecimento em um momento decisivo para a companhia. "A empresa tinha acabado de cumprir seu principal objetivo, que era o lançamento da primeira constelação de satélites brasileira. Ser reconhecido como pioneiro na área de inovação, justamente em uma premiação que ressalta o pioneirismo de Brasília, fez com que toda a equipe se sentisse ainda mais lisonjeada", enfatizou.

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Formado pela Universidade de Brasília (UnB), Leonardo avalia que a premiação também ampliou a visibilidade da empresa em uma fase de crescimento. Ele assinala que colocar pequenos negócios e startups em contato com empresários consolidados ajuda a apresentar uma nova geração de empreendedores que desenvolve soluções inovadoras na capital.

O engenheiro comenta a chance de criar conexões com representantes de diferentes setores. Segundo ele, o encontro entre empresários, gestores públicos e profissionais de diversas áreas abre caminhos para novas parcerias. "O prêmio do Correio acaba sendo uma grande forma de furar essa bolha e construir novos networks, que são necessários para o crescimento profissional de qualquer pessoa."

Cultura

O maestro Claudio Cohen, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, vê a apresentação do grupo na cerimônia do Prêmio JK Correio Braziliense como uma oportunidade de aproximar duas instituições que fazem parte da história de Brasília.

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"A participação é muito importante para que a gente possa consolidar o nosso trabalho e também dar suporte a essa premiação", afirmou. Cohen destacou a ligação entre a orquestra, vinculada à Secretaria de Cultura do DF, e o Correio Braziliense, jornal que acompanha a trajetória da cidade desde a fundação, e ressaltou a referência a Juscelino Kubitschek, idealizador de Brasília.

Maestro Claudio Cohen, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional (foto: Arquivo Pessoal)

"Vamos fazer uma repertório de músicas brasileiras, algumas conectadas com Brasília", adiantou. O público poderá ouvir quatro intervenções musicais. Entre as escolhas estão Água de Beber, de Tom Jobim, uma composição de Renato Russo e uma peça de Claudio Santoro, compositor que dá nome ao teatro.



