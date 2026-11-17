Histórias de quem transforma Brasília, em diferentes áreas, estarão em destaque nesta quarta-feira (18/11), na entrega do Prêmio JK Correio Braziliense. Autoridades, artistas, atletas e empresários serão homenageados em cerimônia marcada para as 19h, na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.
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Um ano depois da primeira edição, os antigos agraciados guardam o significado da homenagem que, para eles, vai além da entrega de um troféu: representa a valorização de trajetórias, conquistas e contribuições para a capital. Às vésperas de uma nova cerimônia, os premiados de 2025 fazem um balanço do último ano e contam como foi receber a homenagem.
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O medalhista olímpico Caio Bonfim destaca a emoção de receber a honraria e a importância de ter o trabalho prestigiado pela própria cidade. "Para mim, foi um privilégio. Foi uma pena não ter participado, mas meu pai foi no meu lugar e gostou muito. Foi emocionante. Para um filho, isso é maravilhoso", afirma.
Caio ressalta que, mesmo competindo em provas internacionais e vestindo a camisa da Seleção Brasileira, não deixa de representar Brasília e Sobradinho, onde construiu sua história. "Nós nos dedicamos, vestimos aquela camisa da Seleção Brasileira, mas estamos levando também Brasília, Sobradinho, representando mesmo esse lugar que amamos tanto."
O atleta também comemora a valorização por parte de uma instituição que valoriza o esporte local. A homenagem ganha um significado especial para Caio diante da dedicação exigida pela carreira esportiva. "Trabalhamos tanto, nos dedicamos e, às vezes, reclamamos que não há o reconhecimento devido. Quando parte de uma instituição que gosta do esporte e valoriza o esporte do Distrito Federal, é muito legal."
Inovação
Para o engenheiro aeroespacial e empreendedor Leonardo Julio Chagas Souza, CEO da Ideia Space (startup educacional sediada em Brasília), receber o prêmio representou um reconhecimento em um momento decisivo para a companhia. "A empresa tinha acabado de cumprir seu principal objetivo, que era o lançamento da primeira constelação de satélites brasileira. Ser reconhecido como pioneiro na área de inovação, justamente em uma premiação que ressalta o pioneirismo de Brasília, fez com que toda a equipe se sentisse ainda mais lisonjeada", enfatizou.
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Formado pela Universidade de Brasília (UnB), Leonardo avalia que a premiação também ampliou a visibilidade da empresa em uma fase de crescimento. Ele assinala que colocar pequenos negócios e startups em contato com empresários consolidados ajuda a apresentar uma nova geração de empreendedores que desenvolve soluções inovadoras na capital.
O engenheiro comenta a chance de criar conexões com representantes de diferentes setores. Segundo ele, o encontro entre empresários, gestores públicos e profissionais de diversas áreas abre caminhos para novas parcerias. "O prêmio do Correio acaba sendo uma grande forma de furar essa bolha e construir novos networks, que são necessários para o crescimento profissional de qualquer pessoa."
Cultura
O maestro Claudio Cohen, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, vê a apresentação do grupo na cerimônia do Prêmio JK Correio Braziliense como uma oportunidade de aproximar duas instituições que fazem parte da história de Brasília.
"A participação é muito importante para que a gente possa consolidar o nosso trabalho e também dar suporte a essa premiação", afirmou. Cohen destacou a ligação entre a orquestra, vinculada à Secretaria de Cultura do DF, e o Correio Braziliense, jornal que acompanha a trajetória da cidade desde a fundação, e ressaltou a referência a Juscelino Kubitschek, idealizador de Brasília.
"Vamos fazer uma repertório de músicas brasileiras, algumas conectadas com Brasília", adiantou. O público poderá ouvir quatro intervenções musicais. Entre as escolhas estão Água de Beber, de Tom Jobim, uma composição de Renato Russo e uma peça de Claudio Santoro, compositor que dá nome ao teatro.