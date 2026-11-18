Ao receber a homenagem no Teatro Nacional, Lu Alckmin dedicou o reconhecimento às equipes e aos apoiadores envolvidos em suas iniciativas sociais ao longo das últimas décadas - (crédito: Reprodução)

A segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, recebeu, nesta quarta-feira (18/11), o Prêmio JK Correio Braziliense 2026 na categoria Compromisso Social. Durante a cerimônia de premiação, realizada em Brasília, ela destacou sua trajetória de mais de 40 anos no trabalho voluntário e afirmou acreditar na solidariedade como instrumento de transformação do país. “Acredito que um país se transforma com solidariedade, inclusão e amor ao próximo”, declarou.

Ao receber a homenagem no Teatro Nacional, Lu Alckmin dedicou o reconhecimento às equipes e aos apoiadores envolvidos em suas iniciativas sociais ao longo das últimas décadas. Segundo ela, a atuação conjunta foi decisiva para ampliar oportunidades no Distrito Federal e em outros estados. “Quero dividir esse prêmio com os voluntários e parceiros. Conseguimos, todos juntos, qualificar e transformar vidas de milhares de pessoas”, afirmou.

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A segunda-dama também agradeceu ao presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, à esposa dele, Gláucia, e à equipe do jornal pela realização da segunda edição do Prêmio JK.