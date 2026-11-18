Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, e o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado - (crédito: Mariana Campos)

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, recebeu nesta quarta-feira (18/11) o Prêmio JK, concedido pelo Correio Braziliense. A cerimônia foi realizada na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília.

Durante o discurso de agradecimento, Vital do Rêgo destacou a importância do Correio Braziliense para a história da capital e dedicou o troféu aos nordestinos e paraibanos que participaram da construção da cidade.

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“Eu vejo o Correio como a alma de Brasília. E nós temos Brasília como a nossa segunda casa. Eu, como nordestino, me sinto tão brasiliense quanto paraibano, porque nós ajudamos nos nossos dias, no nosso suor, a fazer o sonho de Juscelino realidade”, afirmou.

O ministro também agradeceu aos profissionais que integram o sistema de comunicação e ressaltou o papel do jornal na trajetória da capital federal. Segundo ele, o Correio e Brasília representam uma presença que ultrapassa a inauguração da cidade e permanece na história do país.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.