Alexandre de Aquino Faro está desaparecido há 8 dias - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), investiga o desaparecimento de um analista administrativo concursado da Advocacia-Geral da União (AGU). Alexandre de Aquino Faro, 41 anos, desapareceu em 10 de novembro.

As últimas informações são de que ele pegou uma mochila e saiu de casa, na 305 Sul, onde mora com a mãe e irmã. Segundo a polícia, Alexandre foi visto pela última vez em 11 de novembro na 413/414 Sul e próximo ao Parque Olhos d'Água, na Asa Norte.

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A PCDF divulgou informações sobre as características físicas para auxiliar nas buscas: Alexandre tem cerca de 1,72 m de altura, pele clara, olhos castanhos, cabelos castanhos ondulados e barba longa.

Informações podem ser repassadas pelo 197 ou pelo WhatsApp do Disque-Denúncia: (61) 98626-1197.