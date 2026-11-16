Quem era mulher morta a facadas dentro de casa pelo companheiro

Aos 45 anos, Maria Dilma Leão Alves Morais dividia a rotina entre o trabalho como cabeleireira, manicure e cuidadora de idosos. Trabalhadora, segundo a família, ela se desdobrava para pagar as contas e manter a casa. O companheiro, Leandro da Silva Rosa, de 36 anos, não trabalhava e, de acordo com a irmã da vítima, dependia financeiramente dela. No domingo (15/11), a rotina de Maria Dilma foi interrompida de forma violenta: ela foi morta a facadas pelo homem com quem mantinha um relacionamento havia aproximadamente sete anos, em Santa Maria.

“Ela era muito trabalhadora, sempre estava trabalhando para pagar todas as contas e sustentar ele”, contou a irmã, Maria Alves. Em entrevista ao Correio, ela relatou que a família tentou, em diversas ocasiões, convencer Maria Dilma a deixar o companheiro, mas não conseguiu romper o vínculo entre os dois. “Por mais que a família tentasse tirar ela desse relacionamento, ela sempre voltava com ele”, lamentou.

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Segundo Maria Alves, o relacionamento também era marcado por dificuldades financeiras e episódios de violência patrimonial. A familiar acusa Leandro de retirar objetos da residência e do salão de beleza da companheira para revendê-los. Ela afirma que a irmã era responsável pelas despesas da casa e que o investigado não contribuía financeiramente.

A irmã também contesta a informação apresentada por Leandro, durante o depoimento à Polícia Civil, de que possuía um apartamento em Samambaia. Segundo ela, os dois moravam juntos e a versão do homem não corresponde à realidade. “Não há apartamento em Samambaia, é mentira dele”, afirmou.

Interrogatório



Durante o interrogatório realizado pela polícia, Leandro admitiu ter atingido Maria Dilma com uma facada nas costas, mas alegou que não pretendia matá-la. O homem afirmou que os dois discutiram depois que ele encontrou conversas no celular da companheira. Também declarou que teria sido agredido por ela e que pegou uma faca que estava dentro do carro para se defender.

A versão apresentada pelo investigado é contestada pela irmã da vítima. Maria Alves demonstrou descrença na explicação de Leandro e levantou a hipótese de que o crime tenha sido motivado por dinheiro. “A versão que ele fala eu desacredito. O mais provável é que ele queria dinheiro e ela não cedeu”, declarou.

No depoimento, o homem também afirmou que pretendia deixar o Distrito Federal e seguir para São Paulo, onde buscaria seus pertences. Segundo ele, já tinha intenção de sair da residência antes da discussão. Ao ser questionado sobre a morte da companheira, insistiu que não queria matá-la e declarou: “Eu saí de lá, ela estava viva”.

Maria Dilma não tinha filhos e, segundo a irmã, foi se afastando dos familiares depois que começou o relacionamento com Leandro. Apesar das tentativas de aproximação e dos alertas sobre a situação vivida pela mulher, a família não conseguiu convencê-la a romper definitivamente com o companheiro. A vítima não tinha medida protetiva contra o investigado.

O crime



O feminicídio ocorreu por volta das 16h38 de domingo, na QR 206, Conjunto B, Lote 6, em Santa Maria. Policiais militares foram acionados e encontraram Maria Dilma caída no chão, com ferimentos e grande quantidade de sangue nas roupas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) compareceu ao local e constatou a morte.

Após o crime, Leandro fugiu em um Renault Clio. Com informações de testemunhas sobre as características do suspeito e do veículo, policiais do 11º Batalhão da PMDF localizaram o automóvel na altura da QS 104, em Samambaia Sul. O homem foi preso e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde foi autuado em flagrante por feminicídio consumado.

A Polícia Civil identificou registros anteriores em nome do investigado por porte de drogas, roubo, descumprimento das condições de benefício de saída temporária e ameaça. Leandro também confirmou, durante o interrogatório, já ter sido preso por assalto.